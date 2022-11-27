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Adıyaman'da PKK'lı teröristlere ait haberleşme malzemeleri ele geçirildi

Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü çok sayıda telsiz ve ekipmanları ele geçirildi. Malzemeler, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla imha edildi

Giriş: 27.11.2022 - 19:08 | Güncelleme: ABONE OL
Teröristlere ait haberleşme malzemeleri ele geçirildi
Teröristlere ait haberleşme malzemeleri ele geçirildi
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AA

Adıyaman'da, PKK'lı teröristlere ait haberleşme malzemeleri ele geçirildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

MALZEMELER İMHA EDİLDİ

Ekipler, örgüt mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen kayalık alan içerisinde toprağa gömülü çok sayıda küçük el telsizi, şarj aletleri, telsiz antenleri ve şarj adaptörleri ele geçirdi. Malzemeler, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla imha edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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