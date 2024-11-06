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        Haberler Gündem 3. Sayfa Fethullah Gülen'in torunu Hayreddin Kalaç ABD subayı çıktı! Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Terörist elebaşı Gülen'in torunu ABD subayı çıktı!

        FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Hansa Zeynep Kalaç'tan doğan torunu Hayreddin Kalaç'ın, ABD ordusunda görevli subay olduğu ortaya çıktı. Hayreddin Kalaç'ın, New Jersey'de bulunan ve ABD ordusuna subay yetiştiren The Scarlet Knight Battalion-Army ROTC at Rutgers Üniversitesi'nde okuduğu, 23 Mayıs 2023 tarihinde okuldan teğmen rütbesiyle mezun olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 11:39 Güncelleme: 06.11.2024 - 13:29
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        Terörist elebaşı Gülen'in torunu ABD subayı çıktı!
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        Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Seyfullah Gülen'in kızı Hansa Zeynep ile evli olan ve örgütün sözde icra heyetinde yer alan damat Adem Kalaç, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde ABD'de kurulan ve faaliyet gösteren Ebru Tv'nin yöneticiliğini yaptı.

        BABASI CEVDET TÜRKYOLU'NUN BACANAĞI

        DHA'da yer alan habere göre Adem Kalaç ayrıca, Fetullah Gülen'in son anına kadar yanından ayrılmayan 'Uzun Cevdet' lakaplı Fetullah Gülen'in kara kutusu olan Cevdet Türkyolu'nun da bacanağı.

        OĞLU ABD ORDUSUNDA SUBAYMIŞ

        Hansa Zeynep ile evli olması nedeniyle damat kadrosunda yer alan Adem Kalaç'ın 4 çocuğundan Hayreddin Kalaç'ın ABD askeri olduğu ortaya çıktı.

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        2023'TE TEĞMEN RÜTBESİYLE MEZUN OLDU

        Hayreddin Kalaç, New Jersey'de bulunan ve ABD ordusuna subay yetiştiren The Scarlet Knight Battalion-Army ROTC at Rutgers Üniversitesi'nde okudu. 23 Mayıs 2023 tarihinde okuldan teğmen rütbesiyle mezun oldu.

        AİLECE TÖRENE KATILDILAR

        Mezuniyetine örgütün yönetim kadrosunda yer alan babası Adem Kalaç ile Fetullah Gülen'in öz yeğeni olan annesi Hansa Zeynep Kalaç da katıldı. ABD vatandaşı gibi hayatını sürdüren Hayreddin Kalaç, ABD ordusunda subay olarak görevine devam ediyor.

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        #Hayreddin Kalaç
        #Son dakika haberler
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