Terör örgütü yandaşlarından İsveç'te gösteri

AA

İsveç'te toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG yandaşı, Türkiye ile İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan muhtıranın iptal edilmesi talebiyle gösteri yaptı.

Göteborg kentinde Järntorget Meydanı'nda toplanan grup, terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen bez parçaları taşıdı.

Üçlü muhtıranın iptal edilmesini isteyen eylemciler, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerini açtı.

Eylemciler, Sosyal Demokrat hükümet aleyhinde sloganlar atıp pankartlar taşıdı.

Öte yandan, terör yandaşları, Malmö kentindeki Möllevangstorget Meydanı'nda aynı gerekçeyle toplandı.

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