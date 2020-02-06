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Zafer Samancı'nın haberine göre, İbrahim Lale, 2007 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesi Tapantepe üs bölgesinde piyade er olarak vatani görevini yaparken Ziyaret Tepe mevkiinde pusu kuran PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada sağ bacağından yaralandı. Gazi İbrahim Lale, memleketi Konya'nın Çumra ilçesi Dineksaray Mahallesi'ndeki tepeye kendi imkanlarıyla 16 metre uzunluğunda bayrak direği dikerek göndere Türk Bayrağı'nı çekti.

Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü'nde görev yapan evli ve 3 çocuk babası Lale, "Vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna şehit ve gazilerimizin anısını yaşatmak adına, doğup büyüdüğüm köyüme bayrak direği dikmek istedim. Jandarma ve kaymakamlıktan gerekli izinleri aldıktan sonra tamamen kendi imkanlarımla bunu gerçekleştirdim" dedi.