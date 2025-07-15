"Terliyken soğuk su içme, hasta olursun" inanışı şehir efsanesi

Bizim gibi sıcak ve nemli iklimlerde yaşayan insanların da en yararlı sıvı olan suya çok fazla ihtiyacı var. Suyu soğuk içmenin de bilinen bir zararı yok. Ancak bu nasıl büyüdüğünüzle de alakalıdır. Kişiler bazen hiç soğuk su içmeden büyüyor. Bu durumda belki kişi alışkın olmadığı için boğazı ağrır. Ama bu hastalandığı anlamına gelmez. Soğuk su içtiği için bir kişi hastalanmaz. Buna rahatlıkla halk arasındaki bir şehir efsanesi diyebiliriz” diye konuştu.