Dermatoloji Uzmanı Dr. Burçak Bozdemir Aral, çevre ısısından fiziksel aktiviteye, psikolojik nedenlerden bazı hastalıklara hatta fazla kiloya dek birçok etkenin terlemeye yol açabildiğini belirterek “Terleme artışı olan kişilerde, altta ciddi bir neden yatıp yatmadığı mutlaka araştırılmalıdır. Eğer herhangi bir hastalığa ya da ilaç kullanımına bağlı bir terleme yoksa kişi bazı basit kurallara dikkat ederek terlemenin önüne geçebilir” diyor. Dr. Aral, terlemeye karşı 10 etkili önlemi anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.