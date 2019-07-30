30 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Terleme vücut ısısını ayarlayan önemli bir mekanizma olsa da özellikle yaz aylarında ve sıcak günlerde pek çok kişi için kabusa dönüşebiliyor. Kıyafetlerin ıslak görünmesine yol açarken, koku ve mantar gibi dermatolojik şikayetlere de neden olabiliyor.
Dermatoloji Uzmanı Dr. Burçak Bozdemir Aral, çevre ısısından fiziksel aktiviteye, psikolojik nedenlerden bazı hastalıklara hatta fazla kiloya dek birçok etkenin terlemeye yol açabildiğini belirterek “Terleme artışı olan kişilerde, altta ciddi bir neden yatıp yatmadığı mutlaka araştırılmalıdır. Eğer herhangi bir hastalığa ya da ilaç kullanımına bağlı bir terleme yoksa kişi bazı basit kurallara dikkat ederek terlemenin önüne geçebilir” diyor. Dr. Aral, terlemeye karşı 10 etkili önlemi anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.
Açık renk ve pamuklu giysiler giyin
Yaz günlerinde açık renk giysiler tercih etmek, güneşin etkisini azaltacak etkenlerin başında geliyor. Vücudunuzu saran kıyafetlerden ve sentetik oranı yüksek giysilerden özellikle kaçının. Terinizi alabilecek pamuklu kumaşlar ve geniş dokunmuş kıyafetler tercih edin.
Bol su için
Sanılanın aksine bol sıvı tüketimi terlemeyi artırmıyor. Su vücut sıcaklığını dengede tutmayı sağlıyor. Terleme yoğun olduğunda, vücudumuzdan tuz kaybı da gerçekleşiyor. Bu nedenle sodyum düzeyini sağlığa uygun aralıkta tutmak için, çok su içmenin yanı sıra maden suyu da tüketin.
Kafein ve alkol tüketmeyin
Fazla miktarda kahve ve çay içmek, alkol tüketmek ise terlemeyi tetiklediği ve su kaybını artırdığından kafeinli içecekler ve alkolden uzak durun.
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