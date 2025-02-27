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        Haberler Bilgi Yaşam Teravih namazı saat kaçta? Diyanet ile 2025 Ankara, İzmir, İstanbul ilk teravih namazı ne zaman, kaçta kılınacak?

        Teravih namazı saat kaçta? Diyanet ile 2025 Ankara, İzmir, İstanbul ilk teravih namazı ne zaman, kaçta kılınacak?

        İslam alemi Ramazan ayı heyecanını yaşarken teravih namazı saati araştırmasına başladı. Teravih namazı, Ramazan ayında, akşam namazından sonra kılınan nafile bir namazdır. Müslümanlar, Ramazan ayında oruçlarını açtıktan sonra gece namazı olarak teravih kılarlar. Bu yıl Mart ayının ilk haftasında idrak edilecek olan Ramazan ayına dair ilk teravih namazının kılınacağı gün ve saat merak ediliyor. Peki Teravih namazı saat kaçta? Diyanet ile 2025 Ankara, İzmir, İstanbul ilk teravih namazı ne zaman, kaçta kılınacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 13:21 Güncelleme: 27.02.2025 - 13:21
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          İlk teravih ne zaman sorusu Ramazan ayına hazırlıkların tamamlandığı şu günlerde en çok gündemde yer alan konuların başında geliyor. Bu vesileyle ilk teravih ne zaman ve hangi gün kılınacak sorusu Ramazan ayına dair merak edilenler arasında yer tutuyor. 2025 Ramazan ayının ilk teravih namazı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta? İşte teravih namazı saati vakti

        • 2

          İLK TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

          2025 yılı Ramazan ayının ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü, yatsı namazını müteakiben camilerde ve evlerde kılınabilecek. Ayrıca bu gecede ilk sahura kalkılacak.

          28 Şubat Cuma İstanbul Yatsı Vakti: 20:19

          28 Şubat Cuma Ankara Yatsı Vakti: 20:03

          28 Şubat Cuma İzmir Yatsı Vakti: 20:26

          İL İL TERAVİH NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          TERAVİH NAMAZI NEDİR?

          Terâvih namazı, Ramazan ayında her gece kılınan bir nafile namazdır. Erkekler ve kadınlar için sünnet-i müekkede kabul edilir ve yirmi rekat cemaatle kılınır. Tek başına da kılınabilir.

        • 4

          Cemaat ile kılınması daha makbuldür. Her iki rekatta ara verme veya her dört rekatta ara verilerek kılınır.

        • 5

          TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

          Teravih namazının vakti, yatsı namazından sonra başlar, sabah namazı vakti girinceye kadar devam eder. Teravih namazı yatsıya tâbi bir sünnet olduğu için, vitir namazı teravihden sonra kılındığı gibi, önce de kılınabilir. Âdet olan, teravihi önce kılıp vitri sonra kılmaktır.

          Bu sebeple teravihin bir kısmında imama yetişen bir kimse, imam vitre kalkınca imamla beraber önce vitri kılıp sonra teravihten kılamadıklarını kazâ etmesi câizdir. Teravih namazı vakti içinde kılınmazsa, vakti dışında ne cemaatle, ne de tek başına (münferiden) kazâ edilmez.

          TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

          Teravih namazı, Ramazan ayına mahsus 20 rekattan ibaret bir müekked sünnettir. Bu namazın cemaatle kılınması sünnettir. Bunun için teravih namazını cemaatla kılmayıp evlerinde yalnız başlarına kılanlar sünneti terk edip hata işlemiş olurlar. Teravih namazı, orucun değil, Ramazan'ın sünnetidir. Bu sebeple oruç tutmayan hasta ve yolculara da teravih kılmak sünnettir.

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