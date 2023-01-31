Terapistler uyarıyor! İlişkilerde cinsel çekimin azalması risk faktörü olabilir

Peki cinsel çekim olmadan ilişki sürer mi?

Düzenli ve sağlıklı bir cinsel ilişki stres, anksiyete ve depresyonla başa çıkmaya yardımcı olurken ilişkinin derinlik kazanmasını sağlar. Seks Terapisti Eva Dillon "Eğer ilişki bir yemekse cinsellik de protein gibi bu yemeğin bir parçası olmalıdır" diyor.

Eşinize karşı duyduğunuz cinsel arzu azalırsa ne yapmalısınız?

Çiftlerin birbirine dürüst olması ve duygularını açıkça dile getirmesini öneren uzmanlar, eğer yeterince üzerine çalışılırsa cinsel çekimin zamanla artabileceğini söylüyor.