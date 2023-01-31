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Terapistler uyarıyor! İlişkilerde cinsel çekimin azalması risk faktörü olabilir

Mutlu bir evlilik için en temel anahtar etkileşim ve cinselliktir. Bu kaynaklar evliliğin temelini oluştururken herhangi biri işlevini yitirdiğinde sorunlar oluşmaya başlıyor. Çiftler arasında bağlılığı sağlayan iletişim ve cinselliğin bitmesiyle sevginin yerini hayal kırıklığı ve öfke alıyor. Birliktelikler için bu kadar önemliyken bir insan hiç cinsel çekim hissetmeden evlenebilir mi ya da evliliğini sağlıklı bir şekilde sürdürebilir mi? Yapılan bir araştırmaya göre çoğu insan, karşı cinsi eş adayı olarak değerlendirirken cinsel çekimi ikinci plana atıyor.

Giriş: 31.01.2023 - 16:04 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Bir ilişkide cinsel birlikteliğin sıklığı, her çift için farklı anlam ifade edebiliyor. Genellikle görülen durum ise ilişkinin ilk zamanlarında daha düzenli ve daha sık seks yapılırken, zaman geçtikçe cinselliğin daha da seyrekleşmesi. Evlilikte seks hayatının ilerleyen zamanlarda daha soluk hale gelmesi de partnerler için bazen tamamen normal karşılanabilirken, çoğunlukla oldukça endişe verici bulunabiliyor.

  • Ünlü İlişki Terapisti Lan Kerner, yaptığı onlarca terapi seansı ve tanıştığı yüzlerce çiftten topladığı verilerle bazı sonuçlara ulaştı. CNN Health'e konuşan terapist, özellikle erkeklerin, eşlerini seçerken aralarındaki cinsel çekime dikkat etmediğini belirtti.

  • ERKEKLER EŞLERİNİ NEDEN ARZULAMIYOR?

    "So Tell Me About the Last Time You Had Sex" adındaki son kitabında çiftlere yol gösteren terapiste göre, kendisine danışmaya gelen birçok erkek, nedenini bilmediği bir şekilde eşine karşı arzu hissetmiyor. Bunun sebebinin ise belki stres, belki de düşük testesteron seviyeleri olduğunu belirtiyor.

  • CİNSEL ÇEKİM İKİNCİ PLANA ATILIYOR

    Ancak bu erkeklerin partnerlerini cinsel çekimi göz önünde bulundurmadan seçtiklerini fark eden terapist, şu soruyu sormaktan kendini alamıyor: Bir insan, hayat arkadaşını nasıl hiç cinsel çekim hissetmeden seçebilir? Bu ilişkiler nasıl devam eder, nasıl gelişir? Daha önce var olmayan cinsel çekim, daha sonradan ortaya çıkabilir mi?

  • 30'lu yaşlardaki erkeklerin evlenmek istedikleri kadını bulduklarında bir şey dışında her şeyi kontrol ettikleri belirtiliyor. Evlenecekleri kadının iyi bir arkadaş olmasına, harika bir anne olmasına, aile ve arkadaşlarla iyi anlaşmasına dikkat eden erkekler 'cinsel çekim'i çoğunlukla ikinci plana atıyor.

     

  • 'CİNSELLİK İLİŞKİYİ BİR ARADA TUTAR'

    Cinselliğin, platonik ilişkiyi romantik ilişkiden ayıran en önemli şey olduğunu belirten terapist, çiftleri zor zamanlarda bir arada tutan yegane şeyin 'cinsellik' olduğunu vurguluyor.

  • EN AZ CİNSEL ÇEKİM KADAR ÖNEMLİ OLAN FAKTÖRLER

    Indiana Üniversitesi'nden Dr. Justin Lehmiller, "Araştırmalara göre fiziksel çekim bir insanın romantik ilişkiden karşı cinsten beklediği en önemli şeylerden biri olsa da listenin en başında gelmiyor. Zeka, espri anlayışı, dürüstlük ve nezaket, daha önemli olmasa da cinsel çekim kadar önemli" diyor.

  • Peki cinsel çekim olmadan ilişki sürer mi?

    Düzenli ve sağlıklı bir cinsel ilişki stres, anksiyete ve depresyonla başa çıkmaya yardımcı olurken ilişkinin derinlik kazanmasını sağlar. Seks Terapisti Eva Dillon "Eğer ilişki bir yemekse cinsellik de protein gibi bu yemeğin bir parçası olmalıdır" diyor.

    Eşinize karşı duyduğunuz cinsel arzu azalırsa ne yapmalısınız?

    Çiftlerin birbirine dürüst olması ve duygularını açıkça dile getirmesini öneren uzmanlar, eğer yeterince üzerine çalışılırsa cinsel çekimin zamanla artabileceğini söylüyor.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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