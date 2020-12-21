Ünlü rapçi Gülsoy, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

25 Aralık'ta bir single çalışmamız var, bunun için sette toplandık. Aslında bütün güvenlik önlemlerini aldık ama yürüdüğüm alanda bir merdiven vardı. Sanırım derinlik içindeki hesap işini biraz bozduk. Patlama yaşadıktan sonra birden üstüme doğru alevler inmeye başladı ve montum tutuştu. Bununla birlikte kafamın üst bölümünde yine aynı yanıcı madde sıvı ve ateşle beraber bir anda alev aldı.

Tabi anlık refleks ile bir anda koşturarak, oradan uzaklaştıktan sonra ilk müdahaleler yapıldı ve bir şekilde sete geri dönüp, klibi bitirdik. Zorlu bir tecrübeydi. O patlama anı insan tabi garip hissediyor. İşin sonunda güzel bir anı olarak hayatımızda kalacak.