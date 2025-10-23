Habertürk
        TEPAV: Sigortalı çiftçi sayısı bir ayda 750 bin kişi arttı

        TEPAV: Sigortalı çiftçi sayısı bir ayda 750 bin kişi arttı

        TEPAV'ın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerinden derlediği verilere göre, toplam sigortalı çalışan sayısı 26 milyon 509 bin kişiye ulaştı. Temmuz 2025 döneminde tarım sektöründe kendi adına ve hesabına çalışan sigortalı sayısında dikkat çekici bir artış da kaydedildi. Bir ay içinde yaklaşık 750 bin çiftçi sisteme dahil olurken tarımda sigortalı sayısı, üretimden çok idari düzenlemelerden kaynaklanan veri güncellemesiyle son yılların en yüksek seviyesine ulaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2025 - 12:48 Güncelleme: 23.10.2025 - 12:48
        Sigortalı çiftçi sayısı bir ayda 750 bin kişi arttı
        TEPAV tarafından SGK sigortalı çalışan verileri temel alınarak hazırlanan İstihdam İzleme Bülteni’nin Temmuz 2025 sayısı yayımlandı.

        Buna göre, Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyenler de dahil toplam sigortalı çalışan sayısı 26 milyon 509 bin 178 olarak gerçekleşti. Toplam sigortalı çalışan sayısı, geçen yıla göre yüzde 4,5, bir önceki aya göre ise yüzde 3,2 oranında artış gösterdi. Mart ayında başlayan istihdam artışı temmuzda da sürdü. Ancak bu artışta, tarım sektöründe kendi adına çalışanların sayısındaki idari veri güncellemesi etkili oldu. Bu etki dışlandığında sigortalı çalışan sayısındaki yıllık artış yüzde 1,5, aylık artış ise yüzde 0,3 düzeyinde kalıyor.

        750 BİN ÇİFTÇİ SİSTEME DAHİL EDİLDİ

        Temmuz 2025 döneminde tarım sektöründe kendi adına ve hesabına çalışan sigortalı sayısında dikkat çekici bir artış kaydedildi. Bir ay içinde yaklaşık 750 bin çiftçi sisteme dahil olurken tarımda sigortalı sayısı, üretimden çok idari düzenlemelerden kaynaklanan veri güncellemesiyle son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.

        15 Temmuz 2025 itibarıyla yürürlüğe giren uygulama kapsamında SGK ile Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) arasında entegrasyon sağlandı. Ziraat odaları tarafından elektronik ortamda SGK’ya iletilen kayıtlar esas alınarak ÇKS’ye kayıtlı olmasına rağmen sigortalılığı bulunmayan çok sayıda çiftçi re’sen sigortalı olarak sisteme eklendi.

        GİYİM EŞYALARI İMALATI İSTİHDAM KAYBINDA İLK SIRADA

        Temmuz ayında 88 alt sektörün 39’unda sigortalı ücretli çalışan sayısı azaldı. En fazla istihdam kaybı 78.363 kişiyle giyim eşyaları imalatı sektöründe yaşandı. Bu sektörün çalışan sayısındaki yıllık daralma oranı yüzde 11,4 olarak kaydedildi.

        Giyim eşyaları imalatını; tekstil ürünleri imalatı (38.159) ve büro yönetimi, büro desteği faaliyetleri (30.612) sektörleri izledi. Öte yandan, bina inşaatı (143.188) en fazla istihdam artışı sağlayan sektör olurken, perakende ticaret (130.897) ikinci sırada yer aldı.

        KADIN İSTİHDAMINDA ARTIŞ PERAKENDE SEKTÖRÜNDE YOĞUNLAŞTI

        Kadın çalışan sayısı geçen yıla göre en fazla perakende ticaret sektöründe arttı. Bu sektörü insan sağlığı hizmetleri (39.636), yiyecek ve içecek hizmetleri (39.524) ile kamu yönetimi ve savunma (16.043) sektörleri takip etti.

        Öte yandan, giyim eşyaları imalatı sektöründe kadın istihdamı 42.388 kişi azaldı. Bu sektörü 9.634 kişilik düşüşle tekstil ürünleri imalatı izledi.

