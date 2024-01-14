Teoman: Herkes istediğini yapsın
Teoman, Orhan Gencebay'ın "Türk müziği yerli ve milli değerlerden uzaklaşıyor" açıklaması hakkında konuştu; "Orhan ağabeyi çok severim. 'Ben öyle düşünmüyorum' deyip saygısızlık yapmak istemem." Teoman, sözlerini; "Benim için kurallar yoktur. Başkalarına karışmayı sevmiyorum. Herkes istediğini yapsın" şeklinde sürdürdü
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Bebek'teki bir mekânda objektiflere yansıyan Teoman, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Daha önce çalışmayı sevmediğini söyleyen ünlü şarkıcı, projeden projeye koşuşturduğunu ifade etti.
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"YANLIŞLIKLA ÇALIŞKAN OLDUM"
Teoman, "20 günlük bir aram vardı. Kendimi spora vermiştim. Şimdi de gidiyorum. Bugün tatilimin son günü. Bir tane roman bitirdim onun son rötuşlarını yapıyorum. 2024'ün Mayıs ayında çıkacak. Hatta oyuna dönüştüreceğiz. Cem Adrian'a bir şarkı yaptım. Şubat'ta o çıkacak. Mayısta bir şarkı da çıkacak. Bir şarkı daha yaptım... Yanlışlıkla çalışkan oldum" diye konuştu. Çalışmayınca sıkıldığını belirten Teoman; "Gündelik programını aksatmıyorum. Kitap okuyorum, romanı bitirdim. Sporumu yapıyorum" ifadelerini kullandı.
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"ESKİSİ GİBİ YAŞAMIYORUM"
Teoman, ayrıca arkadaş ortamlarında söylediği "After parti var mı?"sözünün eğlence amaçlı olduğunu söyledi. Eskisi gibi hızlı bir hayat yaşamadığını ifade eden Teoman; "Esprisini yapıyorum aslında. Görmüşsünüzdür 'After parti var mı?' diyorum. İnsanları güldürme amaçlı aslında. Eskisi gibi yaşamıyorum. saat 23 gibi yatıyorum. Sabahın saat 6'sında dışarıya atıyorum kendimi. Eskisinden farklı yaşıyorum ama siz sorduğunuzda after parti esprilerini yapıyorum" şeklinde konuştu.
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"BEN FIRLAMAYIM"
Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir ödül töreninde toplu fotoğraf çekimi sırasında arkada eğlenirken objektiflere yansıyan Teoman, o anın hikâyesini de anlattı. Ödülleri veren arkadaşlarına yılışıklık yaparken kameralara yakalandığını aktaran Teoman; "İçinizdeki çocuk hiç ölmedi sanırım" diyen muhabirlere gülerek "Ben fırlamayım" sözleriyle karşılık verdi.
Teoman, daha sonra Orhan Gencebay'ın "Türk müziği yerli ve milli olmaktan uzaklaşıyor" şeklindeki yorumuna da yanıt verdi. Teoman; "Orhan ağabeyi çok severim. 'Ben öyle düşünmüyorum' deyip saygısızlık yapmak istemem. Belki öyle düşünüyordur. Gençler de istediklerini yapmalılar bence. Bu iş kafana göre takılarak olur. Benim için belirli kuralları yoktur. Başkalarını karışmayı sevmiyorum. Herkes istediğini yapsın" dedi.
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"2024'TE DAHA AZ ÇALIŞACAĞIM"
2023'te çok çalıştığını ifade eden Teoman; "Şaka olsun diye 'Boş boş dolaşıyorum' dedim ama sadece ağustos ayında 10 konser verdim. 2024 ile ilgili düşüncem artık kendimi yormamak. Belli bir kariyere, yaşa geldikten sonra vitesi biraz düşürmekte fayda var. Gün kaçıyor. İnsan işle kendini fazla uyuşturuyor. Ben öyle yapmayacağım. Kitap okuyacağım, sporumu yapacağım, daha az çalışacağım gibi planlarım var. Fazla konsere çıkmam. Talepler geliyor ama hepsini kabul etmiyorum. Çok aza düşürdüm konser adetimi" diye konuştu. Teoman, son olarak "Yeni yılda yanınızda bir sevgili görecek miyiz?" sorusuna ise "Siz göremeyeceksiniz" cevabını verdi.