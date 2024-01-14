Teoman: Herkes istediğini yapsın

"2024'TE DAHA AZ ÇALIŞACAĞIM"

2023'te çok çalıştığını ifade eden Teoman; "Şaka olsun diye 'Boş boş dolaşıyorum' dedim ama sadece ağustos ayında 10 konser verdim. 2024 ile ilgili düşüncem artık kendimi yormamak. Belli bir kariyere, yaşa geldikten sonra vitesi biraz düşürmekte fayda var. Gün kaçıyor. İnsan işle kendini fazla uyuşturuyor. Ben öyle yapmayacağım. Kitap okuyacağım, sporumu yapacağım, daha az çalışacağım gibi planlarım var. Fazla konsere çıkmam. Talepler geliyor ama hepsini kabul etmiyorum. Çok aza düşürdüm konser adetimi" diye konuştu. Teoman, son olarak "Yeni yılda yanınızda bir sevgili görecek miyiz?" sorusuna ise "Siz göremeyeceksiniz" cevabını verdi.