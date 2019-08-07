Çin teknoloji devi Tencent Fransız medya şirketi Vivendi'nin ABD merkezli alt kuruluşu Universal Music Group'un (UMG) yüzde 10'unu satın almak üzere görüşmelere başladı. Vivendi'den dün yapılan açıklamaya göre taraflar ön görüşmeler başladı. İlk konuşulan rakam üzerinde anlaşılması durumunda UMG 30 milyar euroluk piyasa değerine ulaşacak. Yani Tencent söz konusu satın alma için 3 milyar dolar ödeyecek.

DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZLARI TEMSİL EDİYOR

Ayrıca Tencent'in yüzde 10'luk ek hisse alımı için 1 senelik opsiyonu bulunacak. Vivendi'nin yazılı açıklamasında söz konusu anlaşmanın UMG sanatçılarının yeni pazarlara açılmasını sağlayacak. UMG'nin temsil ettiği sanatçılar arasında Ariana Grande, Lady Gaga, U2, Rolling Stones, Taylor Swift, Drake gibi dünyaca ünlü isimler bulunuyor.

1.6 MİLYAR EUROYA SAHİBİ OLMUŞTU

UMG, Sony Music Entertainment ve Warner Music'in önünde dünyanın en büyük müzik yapım şirketi olarak bulunuyor. Vivendi, dijital yayınları sayesinde son yıllarda cirosunda hızlı bir artış yaşayan UMG'nin tamamını 2007 yılında satın almıştı. Firma kademeli olarak bu satın alma için toplam 1.6 milyar euro ödemişti.

750 MİLYON AKTİF KULLANICI

410.8 milyar dolarlık piyasa değerine sahip Tencent, yapay zeka, oyun, robotik, online bankacılık, bulut bilişim, büyük veri, insansız hava aracı, uzay teknolojileri, taşımacılık ve sosyal medya alanlarında faaliyet gösteriyor. Firma League of Legends'ın yapımcısı Riot Games'i bünyesinde barındırıyor. Bunun yanında dijital müzik platformu Tencent Music Entertainment'ın 750 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor. UMG'nin ortağı olması durumunda, Tencent'in bu platformunda UMG sanatçılarını öne çıkarması bekleniyor.