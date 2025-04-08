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        Haberler Spor Basketbol Temsilcilerimiz Avrupa'da 8 kez zafere ulaştı - Basketbol Haberleri

        Temsilcilerimiz Avrupa'da 8 kez zafere ulaştı

        Türk kadın basketbol takımları, 2024-2025 sezonuna kadar Avrupa'da 8 kupa kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 11:49 Güncelleme: 08.04.2025 - 11:49
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        Temsilcilerimiz Avrupa'da 8 kez zafere ulaştı!
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        Türk kadın basketbol takımları, Avrupa Kulüpler düzeyinde gerçekleştirilen turnuvalarda 8 kez şampiyonluğa ulaştı.

        Türkiye'ye kadın basketbolunda ilk Avrupa kupasını Galatasaray getirirken, sarı-kırmızılılar 2009 yılında İtalya'nın Cras Basket Taranto ekibi karşısında kupaya uzandı.

        İlk maçı deplasmanda 67-55 kaybeden Galatasaray, rövanşta İstanbul'da rakibini 82-61'lik skorla mağlup ederek FIBA Avrupa Kupası şampiyonluğuna ulaştı.

        Galatasaray, Kupa 2'yi kazandıktan 5 yıl sonra FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon oldu. 2014'te Fenerbahçe'yle oynadığı finali 69-58 kazanan sarı-kırmızılılar, Türkiye'ye ikinci Avrupa kupasını getirdi.

        FIBA Avrupa Kupası üst üste 2017'de Yakın Doğu Üniversitesi, 2018'de de Galatasaray ile Türkiye'ye geldi.

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        SON 4 KUPAYI FENERBAHÇE GETİRDİ

        Türk kadın basketbolunun son 4 Avrupa kupasını Fenerbahçe kazandı.

        Sarı-lacivertli takım, 2022-2023 sezonunda bir başka Türk ekibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ile FIBA Avrupa Ligi finalinde karşılaşmış ve mücadeleyi 99-60 kazanarak ilk kez kupanın sahibi olmuştu.

        Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda ise Villeneuve d'Ascq LM'yi 106-73 yenerek üst üste ikinci kez Kupa 1'i müzesine götürmüştü.

        Sarı-lacivertli ekip, 2023 ve 2024 FIBA Kadınlar Süper Kupa'da da kazanan taraf oldu.

        TÜRK KADIN BASKETBOLUNUN KUPALARI

        Kadın basketbolunda Türk takımlarından Avrupa'da Fenerbahçe 4, Galatasaray 3 ve Yakın Doğu Üniversitesi 1 kez kupaya ulaştı.

        Türk kadın basketbolunun Avrupa'da kazandığı kupalar şöyle:

        Yıl Takım Kupa
        2024 Fenerbahçe FIBA Süper Kupa
        2024 Fenerbahçe FIBA Avrupa Ligi
        2023 Fenerbahçe FIBA Süper Kupa
        2023 Fenerbahçe FIBA Avrupa Ligi
        2018 Galatasaray FIBA Avrupa Kupası
        2017 Yakın Doğu Üniversitesi FIBA Avrupa Kupası
        2014 Galatasaray FIBA Avrupa Ligi
        2009 Galatasaray FIBA Avrupa Kupası
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