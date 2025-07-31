"KALICI FİYAT İSTİKRARI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME HEDEFLERİMİZE EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası enflasyon beklentisinin yüzde 23,4 ile 43 ayın en düşük seviyesinde gerçekleştiğini bildirerek, "Kararlılıkla uyguladığımız bütüncül politikalarla kalıcı fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz." ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Temmuz 2025 dönemi "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ne ilişkin paylaşım yaptı.

Enflasyon beklentilerinin piyasa katılımcıları ve reel sektörde önceki aya göre gerilemeye devam ettiğine, hane halkında ise arttığına dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 23,4 ile 43 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Reel sektör ve hane halkı beklentileri geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla 16 puan ve 17,5 puan azaldı. Kararlılıkla uyguladığımız bütüncül politikalarla kalıcı fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz."

"ENFLASYONDA YIL SONUNDA YÜZDE 30'UN ALTINI GÖRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, A Haber canlı yayınında soruları yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, yıl sonu enflasyon beklentisine ilişkin soru üzerine, enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

Orta Vadeli Programı şekillendirirken dört başlık koyduklarını ve programı başarıyla hayata geçirmeye devam ettiklerini ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

"Büyüme ve istihdamda dünya ile mukayese ettiğimizde oldukça iyi bir performansımız var. Depremin etkilerine rağmen büyümeyi ve istihdam artışını sürdürüyoruz. Cari açıkta çok olumlu gelişmeler var. Geçen yıl turizm gelirlerimiz 61 milyar doları geçti. Finansal göstergelerimizde de son derece olumlu bir gidişat var. Enflasyonda geçen yıl en yüksek zirveyi 75,5 ile mayısta gördük. O tarihten bugüne 13 aydır üst üste yıllık enflasyon oranı geriliyor. Yıl sonunda yüzde 30'un altını göreceğiz. Beklentimiz bu şekilde. Gelecek yıl onlu rakamlar daha sonraki dönemde de tek haneli rakamlara ülkemizi kavuşturacağız."