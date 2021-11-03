Kasım ayı kira artış oranı bugün enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Bilindiği üzere kira artış oranları bir önceki yılın aynı göre gerçekleşen yıllık tüketici fiyatları enflasyonuna göre yapılıyor.

Kasım ayında kira kontratı yenileyecekler Ekim ayı enflasyon verileri dikkate alınarak kontratlarını yenileyecekler.

EKİM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ekim ayı enflasyon oranları 3 Kasım yani bugün saat 10.00’da açıklanacak. Beklenen veriler açıklanmadan güncel anket sonuçları belli oldu.

Enflasyon verileri açıklandığında kira zammına yansımasıyla ilgili hesaplamaları sizle paylaşacağız.