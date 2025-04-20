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        Haberler Bilgi Ekonomi TEMMUZ 2025 MEMUR ZAMMI HESAPLAMA SON DAKİKA: Memur maaşı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkı ile memura yüzde kaç zam gelecek?

        En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte memur maaş zammı hesaplaması!

        Temmuz ayı yaklaşırken, memur ve emeklilerin maaş zammına dair beklentiler yeniden gündemdeki yerini aldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun mart ayı enflasyon rakamlarını duyurmasının ardından yılın ilk üç ayına ait veriler netleşti. Bu gelişmeyle birlikte, toplu sözleşme zammına ek olarak oluşacak enflasyon farkı da hesaplanmaya başlandı. Peki, memurlar temmuzda ne kadar zam alacak, 2025 en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte memur zammı hesaplaması ile son dakika gelişmeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2025 - 19:04 Güncelleme: 20.04.2025 - 19:06
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        • 1

          Memur ve emekli maaşlarına temmuz ayında yapılacak artışın ipuçları gelmeye başladı. TÜİK’in mart ayı enflasyon oranlarını açıklamasıyla birlikte, yılın ilk çeyreğine ait zam farkı ortaya çıktı. Bu veriler ışığında, milyonlarca kamu çalışanı ve emekli, temmuzda alacakları maaş artışını merakla bekliyor. Bilindiği gibi ocak ayında, en düşük memur maaşı 39.177 TL’den 43.698 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı ise 17.587 TL’den 19.616 TL olmuştu. İşte 2025 memur zammı son durum...

        • 2

          TÜİK ENFLASYON ORANLARI AÇIKLADI!

          TÜİK mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre martta enflasyon yıllık yüzde 38.10, aylık olarak ise yüzde 2.46 oldu. 12 aylık ortalama ise yüzde 51.26 olarak hesaplandı. Böylece yıllık enflasyonda 10 ay üst üste düşüş kaydedildi.

        • 3

          3 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!

          Enflasyon, martta aylık bazda yüzde 2,46 yıllık bazda yüzde 38,10 oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için 3 aylık enflasyon farkı yüzde 3,83 olarak gerçekleşti.

        • 4

          MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK 2025 TEMMUZ?

          Temmuz ayında memur maaşlarına yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı yapılacağı dikkate alınırsa, enflasyon bu düzeyde sabit kalsa bile memur maaşları ve emekli memur aylıklarına temmuz ayında yüzde 9,03 oranında zam yapılacak. Memur maaş zammı nisan, mayıs ve haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netlik kazanacak.

        • 5

          3 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE MEMUR MAAŞI HESAPLAMA SENARYOLARI

          Kamu kurumlarında öğretmen, başkomiser, polis memur, uzman doktor, hemşire, mühendis ve diğer kadrolarda çalışanlar ise 3 aylık enflasyon farkına göre şimdiden 3,83 oranında zam almayı hak etti. Memurlar 7. Dönem toplu sözleşme zammına göre yüzde 5 zam alacak. Enflasyon farkıyla birlikte kümülatif zam 3 aylık veriye göre yüzde 9,03 olacak.

          1/4 derecesinde memur olarak çalışan öğretmen mevcut olarak 52 bin 935 lira maaş alıyor. 3 aylık enflasyon ve toplu sözleşmeye göre maaşın 9,3 oranında zamlanması durumunda maaşın 4 bin 897 lira artarak 57.832 TL olması bekleniyor.

        • 6

          EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR 2025 OCAK?

          Zamla birlikte en düşük memur maaşı 39.177 TL’den 43.698 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 17.587 TL’den 19.616 TL’ye çıktı. En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki fark 21 bin 590 TL’den 24.082 TL’ye yükseldi.

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