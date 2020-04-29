29 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) tarafından hazırlanan "Küresel Yenilenebilir Enerji Görünümü: Enerji Dönüşümü 2050" raporundan derlenen bilgilere göre, 2050'ye kadar ekonomik büyümeye ve istihdama yüksek düzeyde katkı sağlamak amacıyla enerji dönüşümünde sürdürülebilir kaynakların öncelenmesi tavsiye ediliyor.
Dünya genelinde etkili ve sürdürülebilir enerji politikalarının yaygınlaşacağına işaret edilen rapora göre, istihdam 2050'ye kadar yenilenebilir enerji teknolojilerine odaklanacak.
Özellikle temiz enerjinin teknoloji alanında artması öngörülen istihdam, bu sektörde üretim, kurulum, işletme, bakım ve onarım alanlarında yoğunlaşarak 2050'de 42 milyona ulaşacak.
KOVİD-19 GÖLGESİNDE TEMİZ ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ
Rapora göre, tüm dünyayı etkisi altına alan ''yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, ülkelerin ortaya koyacakları ekonomik destek paketlerinin iklim değişikliğiyle mücadelede önemli yeri olan Paris Anlaşması kapsamındaki kriterlere uygun olması'' bekleniyor.
Yenilenebilir enerji teknolojileri de küresel salgından etkilenirken, enerji piyasa dinamikleri gereği yenilenebilir enerji yatırımlarında ise büyük değişiklikler öngörülmüyor.
2050 yılına kadar enerji kaynaklı karbon emisyonunun ise yüzde 70 azalacağı tahmin ediliyor.
Öte yandan, ''sıfır emisyon düzeyine ulaşmak için enerji sektöründe, hidrojen ve sentetik yakıtlar, doğrudan elektrik üretimi, ileri düzey biyoyakıtlar ve karbon yönetiminin önemli rol oynayacağı'' belirtiliyor.
Dünya ekonomilerinin kapsamlı olarak karbondan arındırılması stratejileri için yaklaşık 130 trilyon dolarlık enerji yatırımı gerekiyor.
Fosil yakıt sektöründeki istihdam kayıplarına rağmen, tüm bölgelerde insan refahında ve yenilenebilir enerji sektöründeki istihdamda net artış yaşanacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, yenilenebilir enerjide hedeflere ulaşmak için uluslararası, bölgesel ve yerel ölçeklerde daha güçlü koordinasyonun önemi vurgulanıyor.
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