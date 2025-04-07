Nisan temettü takvimi yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Nisan ayı içerisinde birçok firma 2024 yılından elde ettiği kâr payını hissedarları ile paylaşacak. Peki, 2025 Nisan ayında hangi firmalar ne kadar temettü dağıtacak? İşte, detaylar...