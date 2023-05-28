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Temel Karamollaoğlu'ndan seçim sonucuna ilişkin açıklama

28 Mayıs'ta ikinci turu yapılan Cumhurbaşkanı seçimi sonucuna ilişkin Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu açıklamada bulundu

Giriş: 28.05.2023 - 23:47 | Güncelleme: ABONE OL
Temel Karamollaoğlu'ndan seçim sonucuna ilişkin açıklama
HABERTURK.COM

28 Mayıs'ta ikinci turu yapılan Cumhurbaşkanı seçimi sonucuna ilişkin Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu açıklamada bulundu.

Temel Karamollaoğlu paylaşımında, "Seçim sonuçlarının ülkemize ve coğrafyamıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Gönül isterdi ki, adil bir seçim dönemi yaşansın ancak ne yazık ki olmadı. Her şeye rağmen kararlı bir şekilde mücadelemize omuz veren teşkilatlarımıza ve sandığa giderek oy kullanan vatandaşımızın her birine teşekkür ediyorum. Bizler, ahlaktan ve adaletten hiçbir zaman taviz vermeden “Yaşanabilir bir Türkiye” için kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz. Hiçbir zaman unutulmamalıdır ki; bu ülke bizim, hepimizin!" ifadesini kullandı.

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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