Saadet Partisi partilerle temasa geçiyor

Siyasetin gündemi yoğun, bu yoğun gündemde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, siyasi partilere bir kez daha ziyaret turu düzenliyor. Karamollaoğlu'nun ilk durağı Ahmet Davutoğlu başkanlığındaki Gelecek Partisi. İki lider heyetler arası ve baş başa görüşme yaptıktan sonra kameraların karşısına geçecek hem görüşmeye hem de ülke gündemine ilişkin açıklama yapacak.

AK PARTİ VE MHP'DEN DE RANDEVU İSTENİLECEK

Ancak Karamollaoğlu'nun görüşmeleri sadece yeni kurulan partiler veya Millet İttifakı üyesi olan partilerle yapılmayacak. Aynı zamanda Cumhur İttifakı üyesi AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi ile de olacak. Bu partilerden önümüzdeki günlerde randevu istenilecek ve gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra, Temel Karamollaoğlu bu partilerin liderleriyle de bir araya gelecek.

HDP'NİN DE KAPISI ÇALINACAK

Karamollaoğlu, siyaset turu kapsamında HDP'nin de kapısını çalacak. Programlamanın yapılması halinde partinin eş genel başkanlar ile bir araya gelecek.