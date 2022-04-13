'TEMAS' sergisi EArt Galeri'de

Burcu Yavuz, Ertuğrul Berberoğlu, Gülçin Aslandoğan, Jülide Günce, Merve Çetin ve Alea Pınar du Pre‘nin eserlerinden oluşan 'TEMAS' sergisi 28 Nisan'da EArt Galeri'de sanatseverlerle buluşuyor.

Günümüzde değişen "koleksiyoner” kavramına paralel oluşturduğu farklı seçkileri izleyicilere sunan EArt Galeri, İzmir’den sonra Kağıthane’deki yeni galerisinde İstanbul ile ilk buluşmasından esinlendiği “TEMAS” adlı sergisiyle, Burcu Yavuz, Ertuğrul Berberoğlu, Gülçin Aslandoğan, Jülide Günce, Merve Çetin ve Alea Pınar du Pre‘nin eserlerine ev sahipliği yapıyor. Çağdaş sanatçıların serilerinden özel olarak seçilen eserleri bir araya getiren ve 28 Nisan Perşembe günü kapılarını açacak sergi, 18 Haziran Cumartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Alea Pınar du Pre

EArt Galeri’nin kurucu ortaklarından Ergün Arslan; “Sanatseverleri gerçeklikten ve somutluktan uzaklaştırırken kendilerini iyi hissettiren duygulara yol açan eserler ile baş başa bırakmak amacıyla planladığımız bir sergi “TEMAS”. Aynı zamanda EArt’ın da İstanbul hikayesinin başladığı ve yeni yerinde tüm izleyici ile ilk defa temas kurmasınından dolayı bu serginin bizim için önemi çok fazla” dedi.

Burcu Yavuz

TEMAS Sergisinde yer alacak sanatçılardan, Burcu Yavuz eserlerinde, somut zaman ve somut mekan kavramını ortadan kaldırarak derinlik ve hareketi sağlamak için üç boyutlu çalıştığı yeni serisi; “DÖNGÜ’ ile sanatseverleri sonsuz bilinmezliğe götürüyor.

Ertuğrul Berberoğlu

Ertuğrul Berberoğlu’nun yeni serisi “GEÇİT”ten eserler gördüğümüz sergide sanatçı, adeta buruşturulmuş bir duvar etkisi uyandıran heykelleriyle, izleyicileri yeni bir yolun yolculuğuna davet ediyor. Ayrıca sergide sanatçının, ziyaretçilere tek bir adım ile duvarların içinden yeni bir mekana geçebilme olanağını hissettiren “DÜŞÜŞ” serisinden eserleri de bulunuyor.

Gülçin Aslandoğan

Serilerindeki ton kabartma tekniği ile farklılaşan Gülçin Aslandoğan, 280 ile 560 ton arası kullandığı renk geçişleriyle “Barkod” serisi başta olmak üzere “Patlama” ve “Kovan” serileri ile sergide yer alıyor.

Jülide Günce

Resim ve seramik dışında kağıt hamuru üzerine de çalışmalar yapan Jülide Günce; kendi içimizde, ailemizle ve çevremizle uyumlu olmanın, ebedi güzellikler yolunda yürümenin müjdecisi olarak anlattığı “Solda Sıfır” Serisinden eserleri ile sergide yer alıyor.

Merve Çetin

“Kök” serisi ile sergide karşımıza çıkan Merve Çetin, eserlerinde gözle görülmesi mümkün olmayan mikro yapıların başkalaşımlarını, bir arada oluşlarını, kısacası yaşam serüvenlerini herhangi bir vasıta olmadan yorumlayarak açığa çıkarırken sanatseverlerin gizli olanı merak etmesini sağlıyor.

Alea Pınar du Pre

Alea Pınar du Pre dijital çağın kendisine sunduğu olanakları kullanarak geleneksel malzeme olan tuvalde portrelerin farklı açılardan üst üste binmesi ile oluşturduğu yeni bir kurgu yakalayarak, kolajlar ile oluşturduğu popüler yıldızların portrelerine bu kez uzay/zaman kavramı ölçeğinde baktığı ve zihninde bıraktığı illüzyonist görüntülere odaklandığı “Space/ Time” serisiyle sergide sanatseverlerle buluşuyor.