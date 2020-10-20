Kaza saat 23.30 sıralarında TEM Otoyolu İzmit geçişi Şirintepe Viyadüğü İstanbul istikametinde meydana geldi. Halil Dutkun idaresindeki 34 ZB 3486 plakalı TIR, lastiği patlayınca aynı istikamette seyir halinde olan Düzgün Kolçak idaresindeki 34 BJK 321 plakalı cipe çaptı.

Kaza nedeniyle savrulan cip yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra viyadük üzerinde bulunan bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi.

TEM OTOYOLU'NDA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

İtfaiye ekipleri cip içerisinde bulunan Aykut Ferah’ı sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralanan Ferah, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. AA'nın haberine göre; kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başladı.