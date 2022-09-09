TEM Otoyolu'nda feci ölüm!

TEM Otoyolu'nda TIR'a çarpan kamyon kağıt gibi ezildi: 1 ölü - En Son Haberler

İHA

TEM Otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen kazada sağ şeritte ilerleyen TIR'a arkasından gelen kamyon çarptı. Kamyon adeta kağıt gibi ezilirken, sürücü feci şekilde can verdi. Kaza; TEM Otoyolu Ankara istikameti, Gölyaka gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul istikametinden Ankara istikametine seyreden S.D. idaresindeki 06 CGT 081 plakalı TIR'a aynı istikamette seyreden Hakan Gürsoy'un kullandığı 34 ELA 907 plakalı kamyon arkadan çarptı.

ŞOFÖR MAHALLİ KAĞIT GİBİ EZİLDİ Çarpışmanın şiddetiyle kamyonun şoför mahalli kağıt gibi ezildi. İHA'nın haberine göre; burada sıkışan sürücü Hakan Gürsoy, olay yerinde feci şekilde can verdi. Sıkışan sürücünün cesedini çıkartmak için Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 2 saat yoğun çalışma yaptı. Uzun uğraşlar sonucunda iki aracın ayrılmasıyla sürücü Gürsoy’un cansız bedeni hurdaya dönen kamyondan çıkartılabildi.

POLİSLER UZUN SÜRE İNCELEME YAPTI Kazaya müdahale etmek için olay yerinde gelen trafik ekipleri de kamyonun ezilerek hurdaya dönen kupasını görünce inanamadı. Ekipler, kamyonun ve TIR'ın dorsesinden kazanın oluş şeklini anlayabilmek için uzun süre inceleme yapmak zorunda kaldı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik tek şeritten verildi. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Hayatını kaybeden sürücü Hakan Gürsoy'un cesedi ise otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.