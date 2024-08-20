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        Haberler Gündem 3. Sayfa TEM Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı: 1 ölü | Son dakika haberleri

        TEM Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı: 1 ölü

        TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında aynı yönde ilerleyen iki otomobil çarpıştı. Feci kazada ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 07:33 Güncelleme: 20.08.2024 - 08:15
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        TEM Otoyolu'nda ölümlü kaza
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        Sarıyer, TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında seyir halindeki iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaza, sabah saat 04.00 sıralarında TEM Otoyolu Rumeli Hisarı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Edirne istikametine seyir halinde bulunan otomobil, aynı yönde ilerleyen otomobille FSM Köprüsü çıkışında çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıyı sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

        KURTARILAMADI

        Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. DHA'nın haberine göre; yaralının hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların çekici ile kaldırılmasından sonra trafik akışı tekrar normal seyrine döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        #Son dakika haberler
        #istanbul
        #sarıyer
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