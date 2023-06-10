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TEM'de gişelere çarpan alkollü sürücünün kullandığı otomobil alev alev yandı

Edirne'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, TEM yolunda gişelere çarparak alev aldı. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Kazım K., 1.84 promil alkollü çıktı

Giriş: 10.06.2023 - 02:15 | Güncelleme: ABONE OL
TEM'de gişelere çarpan alkollü sürücünün kullandığı otomobil alev alev yandı
DHA

Kaza, gece saatlerinde TEM yolu Edirne gişelerinde meydana geldi.

İstanbul'dan Edirne istikametine gitmekte olan Kazım K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu gişelere çarptı.

Sürücüsünün kendi imkanıyla çıktığı otomobil, alev alarak yanmaya başladı. İhbarla bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürürken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Polis ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Kazım K.'nın 1.84 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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