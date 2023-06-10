Kaza, gece saatlerinde TEM yolu Edirne gişelerinde meydana geldi.

İstanbul'dan Edirne istikametine gitmekte olan Kazım K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu gişelere çarptı.

Sürücüsünün kendi imkanıyla çıktığı otomobil, alev alarak yanmaya başladı. İhbarla bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürürken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Polis ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Kazım K.'nın 1.84 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.