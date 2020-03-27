27 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının uzun vadede ekonomik anlamda daralmalara neden olacağı öngörülüyor. TELKODER'den yapılan yazılı açıklamaya göre telekomünikasyon sektörü de bu daralmalardan etkilenecek kritik sektörler arasında yer alıyor. Milyonlarca insanın evden çalışmaya başladığı, eğitimlerin online olarak yürütüldüğü bu özel dönemde sektörde yaşanacak en ufak bir ekonomik kriz ise eğitimden sağlık sektörüne kadar tüm ülkeyi etkileyebilir.
EVRENSEL HİZMET FONU ÖNERİSİ
Açıklamada görüşlerine yer verilen TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak “TELKODER olarak yaşanan bu olağandışı süreçten ötürü hem ülkemiz hem de dünya için büyük bir üzüntü ve endişe duyuyoruz. Bu olağanüstü dönemlerde tüm sektörlerde olduğu gibi telekomünikasyon sektörümüzde de özellikle alternatif işletmecilerimizin ve sektör çalışanlarımızın yaşayacağı ekonomik sıkıntılara karşı sektör paydaşlarının ve yetkili kurumların önlem alması elzem. Bu ekonomik sıkıntılar tüketicilerin de zara görmesine neden olabilir" ifadelerini kullandı.
Arıak sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu noktada, telekomünikasyon sektörü diğer sektörlere göre avantajlı, çünkü söz konusu önlem ve adımların hayata geçirilmesi için devlet kaynaklarının yanı sıra, sektörde faaliyet gösteren işletmecilerin katkıları ile oluşturulan Evrensel Hizmet Fonu’nun kullanılması da düşünülebilir. Bu zor dönemde adeta bir bel kemiği görevi gören telekomünikasyon sektörümüzün ayakta tutulması kritik bir önem taşıyor. Diğer türlü yaşanacak ekonomik kriz sektörün birkaç yıl geri gitmesine yol açabilir. Telekomünikasyon gibi lokomotif bir sektörde yaşanacak büyük çapta ekonomik kriz ise tüm ekonomimizi derinden sarsacaktır. TELKODER olarak yetkilileri bu çerçevede sorumluluk almaya davet ediyoruz.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!