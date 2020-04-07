HABERTURK.COM

2002 yılından bugüne Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği’nin (TELKODER) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Yusuf Ata Arıak hayatını kaybetti. Yaklaşık 5 yıldır kanser tedavisi gören Arıak, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yusuf Ata Arıak’ın vefatıyla ilgili olarak TELKODER’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TELKODER Yönetim Kurulu olarak, Değerli Kurucumuz ve Başkanımız Sayın Yusuf Ata ARIAK’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Yüksek Mühendisliği’nden mezun olmasının ardından 1971’de iş hayatına dahil olan değerli başkanımız ve büyüğümüz Yusuf Ata ARIAK, o yıllardan bugüne kadar çalıştığı kurumlarda ve yer aldığı tüm platformlarda örnek bir insan ve profesyonel olarak; analitik, girişimci, çalışkan, dürüst ve sevgi dolu yanıyla önemli izler bırakmıştır.

Kurucusu olduğu ve kurulmasından bugüne de tam 18 yıldır başkanlık görevini büyük bir özveri ve emekle sürdürdüğü TELKODER çatısı altında Türkiye’nin geleceği ve telekomünikasyon sektörünün serbestleşmesi adına çok önemli çalışmalara ve başarılara liderlik etmiştir.

Her zaman doğruları işaret eden ve savunan gerçek bir sivil toplum önderi olmasından hareketle, kamu yönetiminin ve sektörün saygısını kazanan Başkanımız, son ana kadar katkılarını sektörümüz ve ülkemiz için vermeyi sürdürmüştür.

TELKODER yönetim kurulu olarak; örnek bir insan, aile babası ve değerli bir profesyonel olan Başkanımız Yusuf Ata ARIAK’ın telekomünikasyon sektörünün gelişmesi için bugüne kadar ortaya koyduğu vizyona ve emeğe sahip çıkacağımızı hatırlatarak, kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.”

TÜRK TELEKOM VE TURKCELL'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Arıak’ın vefatının ardından Twitter üzerinden Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Türk Telekom CEO’su Ümit Önal ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da şu mesajları paylaştı:

Ömer Fatih Sayan: "2002 yılından bu yana TELKODER Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Yusuf Ata Arıak'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sektörümüze başsağlığı diliyorum."

Ümit Önal: “Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Yusuf Ata Arıak'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Sektöre önemli katkıları bulunan Arıak’a Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.”

Murat Erkan: “Türkiye’de telekom sektörüne önemli katkıları olan Yusuf Ata Arıak’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Ailesine, yakınlarına, sevenlerine, tüm TELKODER çalışanlarına ve üyelerine başsağlığı diliyorum."