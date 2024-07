Televizyonda sporun yeni markası HTSPOR olacak

REKLAM advertisement1

- HT SPOR spor yayıncılığına yepyeni bir soluk getirecek… Kuruluş öyküsünü anlatabilir misiniz?

MEHMET AYAN: Ciner Medya, spor ile bugün tanışan bir yayıncılık kuruluşu değil. Kurulduğundan bu yana spor ile hep iç içe olunmuş bu binada. Dünya ve Avrupa Futbol Şampiyonaları Elemeleri, finalleri başta olmaz üzere bu kültürün futbol yayıncılığı ile spor kültürü ile koparılamaz bir bağı var. Vakti zamanında gazetenin yanına 8 sayfa spor eki çıkarmış bir yapı. Uzak değil spora burası.

Ben Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kenan Tekdağ tarafından 2 Ekim 2023 günü Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörlüğü görevine getirildim. 9 aydır gerek HTSPOR.com ekibi gerekse Ahmet Selim Kul, Ata Selçuk, Sine Çakır Heyse ile muhteşem bir sinerji oluşturarak, grup bünyesindeki görüntülü, sesli ve dijital ortamlarda spor yayıncılığını en iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz.

Bu gayret artık bir adım öteye gidiyor. Sayın Tekdağ’ın riyasetinde, sevgili Semih Kaya’nın genel müdürlüğünde kanalımız, 9 Ağustos’ta sabah 07.00 itibariyle yayına başlıyor. Az zamanda çok ve büyük gayretle çalışkan bir ekiple yayına çıkacağız. Zor mu zor! Tek sermayemiz dürüstçe çalışmak.

- Kuşkusuz içerik çok önemli… HT SPOR'la neler vadediyorsunuz izleyicilere?

MEHMET AYAN: “Spor eşittir futbol” algı ve anlayışından süratle uzaklaşan bir tutumumuz olacak. Futbol elbette en büyük yoldaşımız olacak. Ancak bu kanalı sadece futbol kanalı olarak konumlamayacağız. “Bu konuda elimizden geleni yapacağız, futbol dışına çıkmaya gayret edeceğiz!” değil. Kanal, futbol dışında da var olacak. Halen var da biz küçükken TRT’de haber konusu olurdu çokça TENİS, ESKRİM, DAĞCILIK sporları… Basketbolu, voleybolu, güreşi falan saymıyorum… Her spor dalında, her sporcunun yanında olmak istiyoruz. Okul sporlarından, sporcu sağlığına, halkın spor yapma alanlarından, ekstrem sporlara heybemiz geniş. Okullar, gençler, amatörler, Anadolu’nun insan kaynağı… İnanın hepsine yer vereceğiz. Futbol belki en kolayı… Ama sizi temin ederim ki prime-time’a hiç umulmadık bir anda Zehra ablasını örnek alıp ücra bir köyde voleybola başlamış evladımızı konuk edebileceğiz. Futbol yayınlarına gelince… Herkesin her şeyi bildiği yerde vardır bizim de bir iddiamız… Merkeze haberi koyacağız. “Haber eşittir hayat” mottosuyla 29 yıl önce başladım ben bu işe… Sıkı bir ekiple spor haberciliğine rafine bir anlayış getirmeye gayret edeceğiz. Siz de bilirsiniz ki kader, gayrete aşıktır.

- Nasıl bir ekip olacak? Kimler olabilir kanalda? MEHMET AYAN: Ekibimizin 5 HTSPOR.com, 4 bizim ekip olmak üzere 9 kişisi belli! Önce bu büyük medya grubunun kıymetlilerini değerlendireceğiz. 9 ayda gördüğüm değerli, potansiyelle meslektaşlarım var. Kalan ekibi oluşturma çabalarım sürüyor. Bizim için de transfer dönemi yani! - Peki çağımızın vazgeçilmezi dijitali, sosyal medyası nasıl olacak? MEHMET AYAN: Hep beraber oturup yıkmak için plan program yapsak imajını yıllar boyu ortadan kaldıramayacağımız bir dijital markanın içinde yaşıyoruz. Habertürk ve Ciner Medya, her yönüyle konvansiyonel yayıncılık kadar dijital yayıncılıkta da zirvede. O kadar şanslı olduğum bir alan ki burası… HTSPOR dijital yayınıyla, sosyal medyasıyla, X'i, Instagram'ı, canlı yayını, Tiktok'u ile HT SPOR KANALIMIZA ancak güç, onur ve prestij katar… - Son olarak sizin de çok uzman olduğunuz bir konu… HT SPOR'un radyosu olacak mı? MEHMET AYAN: Benim bulunduğum yerde radyo olur. Olacak. Frekans bilgilerine önümüzdeki günlerde paylaşacağız. Televizyonumuz da her platformda olacak… Bu röportaj bir selamlama, bir merhaba söyleşisi olsun… İşimize odaklanalım… Daha yapacak çok işimiz var.