Havada zamanla yarış: Hamile yolcu düşük yaptı, pilot ve kule alarma geçti | Son dakika haberleri

Havada zamanla yarış: Hamile yolcu düşük yaptı, pilot ve kule alarma geçti | Son dakika haberleri

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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan havalanan Dalaman uçağında, kalkıştan kısa bir süre sonra hamile bir yolcu rahatsızlandı. Uçakta yapılan kontrollerde yolcunun düşük yaptığı anlaşıldı.

Bunun üzerine pilot, Sabiha Gökçen Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek durumu bildirdi. Düşük yapan yolcu nedeniyle acilen park pozisyonuna alınan uçağa sağlık ekibi ve ambulans gönderildi. Pilot ve kabin ekipleri yolcunun hemen hastaneye kaldırılması için zamanla yarıştı. Düşük yapan kadın yolcu hastaneye kaldırıldı. O anlar kule pilot konuşmalarına yansıdı.

REKLAM Pilot: Efendim 301 nolu park pozisyonundayız, hamile bir yolcumuz düşük yaptığını belirtmiş arkadaşlarımıza, Kule: 301 numaradasınız mutabık mıyız? Pilot: Mutabıkız bir ambulans talep edeceğiz. Kule: Anlaşıldı iletiyoruz hemen Pilot: Teşekkürler Kule: Koltuk numarasını öğrenebilir miyiz? Ön kapıya mı arka kapıya mı yakın Pilot: Efendim yolcumuz arka kapı tarafında bekliyor şu an Kule: Arka kapı anlaşıldı