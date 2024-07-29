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        Haberler Gündem Güncel Havada zamanla yarış: Hamile yolcu düşük yaptı, pilot ve kule alarma geçti | Son dakika haberleri

        Havada zamanla yarış: Hamile yolcu düşük yaptı, pilot ve kule alarma geçti

        İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Dalaman'a gitmek için havalanan uçakta kadın bir yolcu düşük yaptı. Düşük yapan yolcuyu hastaneye yetiştirmek için pilot ve yer ekibi zamanla yarıştı. Uçakta yaşananlar, pilotla kulenin konuşmalarına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 11:41 Güncelleme: 29.07.2024 - 12:02
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        Havada zamanla yarış: Hamile yolcu düşük yaptı, pilot ve kule alarma geçti
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        İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan havalanan Dalaman uçağında, kalkıştan kısa bir süre sonra hamile bir yolcu rahatsızlandı. Uçakta yapılan kontrollerde yolcunun düşük yaptığı anlaşıldı.

        Bunun üzerine pilot, Sabiha Gökçen Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek durumu bildirdi. Düşük yapan yolcu nedeniyle acilen park pozisyonuna alınan uçağa sağlık ekibi ve ambulans gönderildi. Pilot ve kabin ekipleri yolcunun hemen hastaneye kaldırılması için zamanla yarıştı. Düşük yapan kadın yolcu hastaneye kaldırıldı. O anlar kule pilot konuşmalarına yansıdı.

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        Pilot: Efendim 301 nolu park pozisyonundayız, hamile bir yolcumuz düşük yaptığını belirtmiş arkadaşlarımıza,

        Kule: 301 numaradasınız mutabık mıyız?

        Pilot: Mutabıkız bir ambulans talep edeceğiz.

        Kule: Anlaşıldı iletiyoruz hemen

        Pilot: Teşekkürler

        Kule: Koltuk numarasını öğrenebilir miyiz? Ön kapıya mı arka kapıya mı yakın

        Pilot: Efendim yolcumuz arka kapı tarafında bekliyor şu an

        Kule: Arka kapı anlaşıldı

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        #Sabiha Gökçen Havalimanı
        #Dalaman
        #düşük yapan yolcu
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