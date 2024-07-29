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        Haberler Magazin Arda Güler, 'Behzat Ç.'de rol almış - Magazin haberleri

        Arda Güler, 'Behzat Ç.'de rol almış

        Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler'in, 2013'te gösterime giren 'Behzat Ç. Ankara Yanıyor' filminde oynadığı ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2024 - 12:13 Güncelleme: 29.07.2024 - 12:34
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        Arda Güler, 'Behzat Ç.'de rol almış
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        Futbola Gençlerbirliği alt yapısında başlayan ve burada dikkatleri üzerine çekerek Fenerbahçe'ye transfer olan Arda Güler'in, 'Behzat Ç. Ankara Yanıyor' filminde rol aldığı öğrenildi.

        Geçtiğimiz yıl, Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in, Erdal Beşikçioğlu’nun canlandırdığı 'Behzat Ç.' karakterinden takım arkadaşlarıyla birlikte nasihat dinlediği görülüyor.

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