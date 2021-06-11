Olay, saat 19:00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesi Kahramanlar Caddesi üzerinde bulunan bir müstakil evde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, üzerinden kimlik çıkmayan fakat isminin Cengiz Ö. olduğu öğrenilen şahıs, cadde üzerinde bir süre gezdikten sonra aynı cadde üzerinde bulunan Meliha (76) ve Salim Ş. ( 78) çiftinin bulunduğu evin bahçesine girdi. Cengiz Ö., bahçede oturan Ş. çiftinin masa üzerinde bulunan cep telefonunu zorla almaya çalıştı.
Bu sırada Parkinson hastası Salim Ş., cep telefonunu vermemek için direnip tepki gösterince Cengiz Ö. panik olup Ş. çiftinin evine girdi. Şüpheli kapıyı üzerine kilitlerken, dışarda kalan Ş. çifti ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Cengiz Ö.’yü evden çıkması için ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Bu esnada şüpheli kapının camlarını kırarken, beyaz perdeleri üzerine geçirip anlamsız hareketler yapmaya başladı. Şüpheli şahıs, kırdığı camlardan dışarıya sandalye de attı.
Cengiz Ö., uzun süren ikna çalışmalarına karşılık vermeyince olay yerine Özel Harekat Polisleri çağırıldı. Olay yerine gelen Özel Harekat Polisleri, 2 saatin sonunda kapıyı kırarak içeri girdi ve Cengiz Ö.’yü etkisiz hale getirdi. Polislere ters kelepçe ile direnmeye çalışan Cengiz Ö., işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.
"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY YAŞADIK"
Şahsın evine girdiği Salim Ş.'nin kardeşi Hatice Ş., “Şahsın biri içeriye bahçeye girdi. Ben içeriye girdim kapıyı kilitledim. Abimle yengem dışarıda oturuyordu. Abimin elinden telefonu aldı, dışarıya çıktı. Abim arkasından bağırdı. Yukarıya çıktığını görmedim. Yukarıda dediler, polisi aradım. Kırdı, döktü evi gasp etti. İlk defa böyle bir olay yaşadık biz. 3 saattir içeride. Perdeleri çekti, panjuru kapatmış” dedi.
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