Telefonla tacize indirimsiz hapis!

DHA'da yer alan habere göre hem mesaj atan hem de arama yapan kişi, Özge T.'nin "Numaramı kimden aldın?" sorusu üzerine evli Mehmet Fatih B.'nin (30) ismini verdi. Telefonla sürekli rahatsız edilen Özge T., polise giderek şikayetçi oldu.

İKİSİ HAKKINDA DA DAVA AÇILDI

Polis, hat sahibinin evli Hasan Ali T. (34) olduğunu belirledi. Soruşturma sonrası Hasan Ali T. ile Mehmet Fatih B. hakkında İzmir 45'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

2 YIL 4 AYA KADAR HAPİS İSTENDİ

İddianamede, her 2 sanık için 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak bir başkasına verme, yayma ve ele geçirme' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

Sanık Hasan Ali T. hakkında ayrıca 'huzur ve sükununu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla telefon etme, gürültü yapma ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulma' suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULAMADAN HAPİS

Davanın 21 Ekim'deki 4'üncü duruşmasında mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Sanıklardan Mehmet Fatih B. 2 yıl, Hasan Ali T. ise 2 yıl 3 ay hapse çarptırıldı. Sanıklar hakkında takdir indirimi de yapılmadı. Sanıklar için verilen karar, avukatlarca istinaf mahkemesine taşındı.