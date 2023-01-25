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Araç kullanırken cep telefonu ile konuşmak sürücülerin dikkatinin dağılmasına sebep olan davranışların başında gelmektedir. Seyir halindeki bir trafikte sürücülerin dikkatinin çok kısa süre bile dağılması kazaya sebebiyet vermektedir. Her yıl caydırıcılığı korumak adına belirli oranlarda yükseltilen trafik cezaları arasında araç kullanırken cep telefonu kullanmanın cezası da arttırıldı. Aracınızla trafikte telefonla konuşuyorsanız, kırmızı ışıkta duraklama yapıyor olmanız ceza almanıza engel teşkil etmez. Kırmızı ışıkta cep telefonu ile konuşuyor olmak, cep telefonuyla konuşmanın sebep olacağı dikkat dağınıklığından kaynaklanan riskleri ortadan kaldırmaz. İşte kırmızı ışıkta telefonla konuşmanın cezası ne kadar? Ve daha fazlasını sizler için araştırdık.

Araç Kullanırken Cep Telefonu İle Konuşmak Cezası

Araç kıllanırken cep telefonu ile konuşmanın yaratacağı riskleri azaltmak adına konulan trafikte telefonla konuşma cezasına, 2023 yılında diğer tüm trafik cezalarıyla birlikte artış yapılmıştır. Aracınızla trafikte seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmak kadar telefonla ilgilenmek de dikkat dağınıklığı yaparak kazaya sebep olabilir. Bu trafik kuralının ihlal edilmesi halinde kesilecek trafik cezası tutar 2023 yılında 951 TL olarak güncellenmiştir. Bu kapsamda 2023 yılı için geçerli olacak trafik cezalarına %122 oranında artış yapılmıştır. Trafikte telefonla konuşma ceza puanı ise 2023 yılı için 10 puan olarak belirlenmiştir.

Kırmızı Işıkta Telefonla Konuşmak

Aracın seyir halinde olmadığı hallerde araç içinde telefonla konuşmak mutlaka daha güvenlidir. Trafikte mümkünse aracınızı güvenli bir şekilde park haline alarak önemli konuşmalarınızı halledebilirsiniz. Kırmızı ışıkta telefonla konuşurken hala trafiktesinizdir ve seyir halinde olduğu kadar dikkatli olmanız gerekir. Dolayısıyla kırmızı ışıkta beklerken de telefonun dikkatinizi dağıtmasına müsaade etmemelisiniz. Aynı zamanda kırmızı ışıkta beklediğiniz sürece trafiğin bir parçası olduğunuzdan telefon ile konuşmak cezai işleme tabidir.

Trafikte Telefonla Konuşmanın Riskleri

Hayatımızın artık vazgeçilmez bir parçası haine gelen cep telefonları gün içinde elimizden düşmez oldu. Bugün artık normal bir telefon konuşması yapmaktan ziyade, gideceğimiz adresi aramak, internette gezinmek, sosyal medyayı kontrol etmek gibi birçok farklı şekilde telefonu kullanıyoruz. Bu durum aynı zamanda araç başında telefon kullanımının eskiden olduğundan çok daha yüksek seviyede dikkat dağıtıcı olmasıyla sonuçlanıyor. Trafikte dikkati dağılmış bir şoför çoğu zaman tehlikeyi ya fark edemiyor veya tepki vermekte geç kalıyor. Konu ile ilgili yapılan araştırmalarda sürücülerin bu gibi durumlarda birçok faktöre bağlı olarak tepki sürelerindeki gecikmeler 0,6 saniye ile 0,9 saniye arasında değişmektedir. Çok kısa gibi görünen tepki sürelerindeki gecikmeler 60 km süratle giden bir aracın fren mesafesinin 15 metre uzamasına sebep olmaktadır. Bu olası kazaların ihtimalinin çok yüksek olasılıklara çıkması anlamına gelir. Benzer başka bir araştırma cep telefonu kullanımı sırasında olası risklerin yüzde 20 ile 29 arasında hiç fark edilmediğini göstermektedir.

Seyir halinde cep telefonu ile konuşurken konuşmayı bir kulaklıkla yapmak, araç içindeki sesli iletişim sistemine bağlamak gibi yöntemlerin de risklerin azalması konusunda bir etkisinin olmadığı kanıtlanmıştır.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut