Telefondan silinmesi gereken uygulamalar neler? sorusu Google'ın yaptığı önemli açıklama sonrasında gündeme geldi. Google, kişisel bilgilerini ve kredi kartı bilgilerinin kopyalanarak üçüncü parti uygulamalarla paylaşma tehlikesi bulunan ve telefondan silinmesi gereken uygulamalar şeklinde adlandırdığı 24 uygulamayı açıkladı. Uygulamalar arasında fotoğraf düzenleme uygulamalarının fazla olması dikkatleri çekiyor. Telefondan silinmesi gereken uygulamalar haberimizde.

TELEFONDAN SİLİNMESİ GEREKEN UYGULAMALAR