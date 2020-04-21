Telefondan instagram hesap silme linki

Dünyanın en büyük fotoğraf ve video paylaşım ağı olan instagramın kullanıcı sayısında her geçen yıl artış görülürken; bazı kullanıcılar da bu platformdan ayrılmak istiyorlar. Birbirinden farklı sebeplerden hesaplarını kapatmaya çalışan kullanıcılar, instagram hesabımı nasıl kapatırım sorusuna cevap arıyorlar. Eğer siz de instagram hesabımı nasıl kapatabilirim sorusuna yanıt arayanlardansanız, yazıyı okumaya devam edebilirsiniz.

Telefondan herhangi bir tarayıcı ile instagrama giriş yapın. Sonrasında hesabımı sil sayfasına tıklayın. Bu noktada hesabınız aktifken silinebileceğini unutmamalısınız. Hesabı instagram uygulamasından silmeniz mümkün değildir. Sayfada karşınıza çıkan hesabını neden siliyorsun menüsünden sizi en iyi anlatan seçeneği işaretledikten sonra şifrenizi tekrar girin. Menüden herhangi bir seçeneği seçmeden hesabı silemeyeceğinizi unutmayın. Altta çıkan hesabımı kalıcı olarak sil seçeneğine tıkladıktan sonra hesabı silmiş olacaksınız.

Silmek istediğiniz hesap farklı ise, hesabımı sil sayfasında, sağ üst köşede görülen kullanıcı adına tıklayıp hemen yanında yer alan simgeye dokunun. Daha sonra çıkış yap seçeneğini tıklayarak silinecek hesaba girin ve yukarıda verdiğimiz adımları o hesapta uygulayın.

Bunun yanında Telefondan İnstagram Hesap Silme Linki de kullanarak hesabı silmeyi hızlandırabilirsiniz. Güvenlik gereği aktif olamayan hesapların silinemediğini vurgulamak isteriz. Eğer hesaba erişemiyorsanız, ilk önce hesabı açacak hale getirmelisiniz.