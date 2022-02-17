Telefon direğinde vaşak şaşkınlığı!

İHA

Bir zamanlar doğada nadir görülen ve neslinin tükenmekte olduğu düşünülen vaşaklarla Sivas’ta sıklıkla karşılaşmak mümkün.

İHA'nın haberine göre yırtıcı türler arasında yer alan ve kendini gizleme özelliği ile bilinen bu tür, artık yerleşim yerlerine kadar giriyor.

Genellikle engebeli arazilerde ve çam ormanlarında yayılım gösteren vaşağa son olarak Sivas’ın Hafik ilçesine bağlı Tuzhisar köyünde rastlandı.

Köpeklerden korkan vaşak bir telefon direğine tırmanarak beklemeye başladı.

Durumu fark edenler köpekleri bölgeden uzaklaştırıp ürken hayvanı direkten indirebilmek için vaşağa "Gel pisi pisi" şeklinde seslendi.

Yasin Durna o anları şu sözlerle anlattı:

"Geçtiğimiz günlerde arazide gezerken direğin üzerinde bir vaşak gördük. Köpeklerden korkup oraya çıkmıştı. Biz de köpekleri oradan uzaklaştırdık. Vaşak da direkten gözlerden uzaklaştı."