Teksüt Bandırmaspor - Boluspor: 0-0 (MAÇ SONUCU)
Trendyol 1.Lig'in ikinci haftasında Teksüt Bandırmaspor ile Boluspor 0-0 berabere kaldı.
Trendyol 1.Lig'in ikinci haftasında Teksüt Bandırmaspor, Boluspor'la 0-0 berabere kaldı.
Stat: Onyedi Eylül
Hakemler: Mehmet Türkmen, Serhat Sağır, Hüseyin Kıvanç Durmaz
Teksüt Bandırmaspor: Gkelios, Djitte (Dk.64 Jozefzoon) , Mulumba, Soukou (Dk.85 Mervan Yusuf Yiğit), Mustafa Saymak, Metehan Mimaroğlu (Dk. 90+1 Emir Şenocak), Doğan Can Davas (Dk. 91+1 Emirhan Aydoğan), Levent Ayçiçek (Dk.64 Rahmettullah Berişbek), Sergen Piçinciol, Mücahit Albayrak, Taha Batuhan Yayıkçı,
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Posmac, Oğuz Kaan Güçtekin (Dk.71 Kubilay Sönmez), Berk Yıldız (Dk.71 Tolunay Artuç), Bettaieb, Oulare, Onur Ulaş, Landel (Dk.71 Camara), Furkan Demir (Dk. 84 Hakan Bilgiç) Ercan Coşkun (Dk. 90+5 Batuhan İşçiler), Diarrassouba,
Sarı kartlar: Dk.45+3 Ercan Coşkun, Dk.33 Furkan Demir, Dk.79 Çağlar Şahin Akbaba, Dk. 89 Tolunay Artuç (Boluspor), Dk.82 Mustafa Saymak (Teksüt Bandırmaspor)