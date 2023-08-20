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        Teksüt Bandırmaspor - Boluspor: 0-0 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol 1.Lig'in ikinci haftasında Teksüt Bandırmaspor ile Boluspor 0-0 berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 19:20
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        Trendyol 1.Lig'in ikinci haftasında Teksüt Bandırmaspor, Boluspor'la 0-0 berabere kaldı.

        Stat: Onyedi Eylül

        Hakemler: Mehmet Türkmen, Serhat Sağır, Hüseyin Kıvanç Durmaz

        Teksüt Bandırmaspor: Gkelios, Djitte (Dk.64 Jozefzoon) , Mulumba, Soukou (Dk.85 Mervan Yusuf Yiğit), Mustafa Saymak, Metehan Mimaroğlu (Dk. 90+1 Emir Şenocak), Doğan Can Davas (Dk. 91+1 Emirhan Aydoğan), Levent Ayçiçek (Dk.64 Rahmettullah Berişbek), Sergen Piçinciol, Mücahit Albayrak, Taha Batuhan Yayıkçı,

        Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Posmac, Oğuz Kaan Güçtekin (Dk.71 Kubilay Sönmez), Berk Yıldız (Dk.71 Tolunay Artuç), Bettaieb, Oulare, Onur Ulaş, Landel (Dk.71 Camara), Furkan Demir (Dk. 84 Hakan Bilgiç) Ercan Coşkun (Dk. 90+5 Batuhan İşçiler), Diarrassouba,

        Sarı kartlar: Dk.45+3 Ercan Coşkun, Dk.33 Furkan Demir, Dk.79 Çağlar Şahin Akbaba, Dk. 89 Tolunay Artuç (Boluspor), Dk.82 Mustafa Saymak (Teksüt Bandırmaspor)

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