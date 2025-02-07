Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 9.845,09 %0,03
        DOLAR 35,9813 %0,26
        EURO 37,4098 %0,14
        GRAM ALTIN 3.320,21 %0,73
        FAİZ 38,83 %0,15
        GÜMÜŞ GRAM 37,45 %0,51
        BITCOIN 97.363,00 %0,57
        GBP/TRY 44,8294 %0,20
        EUR/USD 1,0388 %0,05
        BRENT 74,90 %0,82
        ÇEYREK ALTIN 5.428,55 %0,73
        Haberler Ekonomi Teknoloji Teknolojinin liderleri Bloomberg HT Teknoloji Zirvesi’nde bir araya geliyor - Teknoloji Haberleri

        Teknolojinin liderleri Bloomberg HT Teknoloji Zirvesi’nde bir araya geliyor

        Bloomberg HT Teknoloji Zirvesi'ne T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu ile kamu, iş dünyası, akademi ve sivil toplumdan karar vericiler katılacak. Zirvede, günümüz ve geleceğe ışık tutan yapay zekâ, siber güvenlik, bulut teknolojilerinin dönüşümü ve bu alandaki yatırımların ekonomiye ve istihdama etkisi konuşulacak. Teknolojinin paydaşlarını bir araya getirecek zirve, tüm gün Bloomberg HT TV, radyo, web ve sosyal medya kanallarından canlı yayın ve bağlantılarla izleyicilere ulaşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2025 - 10:26 Güncelleme: 07.02.2025 - 10:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Teknolojinin liderleri Bloomberg HT Teknoloji Zirvesi'nde bir araya geliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bloomberg HT Teknoloji Zirvesi’nde, teknolojiye yön veren öncü vizyonerler, fikir liderleri ve sektörlerin sınırlarını zorlayan yenilikçi zihinleri bir araya gelerek yapay zekâ, mobilite, dijital inovasyon, akıllı şehirler, yaşamı kolaylaştıran teknolojiler ve sağlık teknolojileri gibi başlıklarda düzenlenecek panellerde, geleceğin teknolojilerini masaya yatıracak ve Türkiye’nin bu alanlardaki potansiyeli tartışılacak. Bloomberg HT Genel Müdürü Ali Can Türkoğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayacak Zirve, Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen’in moderatörlüğünde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı M. Fatih Kacır’ın katılımı ile gerçekleştirilecek ‘Teknolojide Ulusal Vizyon ve Stratejiler’ özel oturumuyla devam edecek. T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu ise `Türkiye: Teknolojinin Bağlantı Noktası´ konulu konuşması ile zirveye konuk konuşmacı olarak katılacak.

        REKLAM

        Türkiye Teknoloji Görünümü Sonuç Bildirgesi ile Sektöre Stratejik Katkı

        Zirve Stratejik Danışmanı EY Türkiye’nin katkılarıyla ile gerçekleşecek etkinliğin sonunda, gün boyunca gerçekleştirilen oturumlarda uzmanların öngörüleri, stratejik analizleri ve ele alınan temel konu başlıklarından yola çıkarak "Türkiye Teknoloji Görünümü Sonuç Bildirgesi" oluşturulacak. Bildirge, Türkiye'nin teknoloji sektöründeki mevcut potansiyelini derinlemesine analiz ederek, stratejik hedefleri belirlemeyi ve sektöre sürdürülebilir bir yol haritası sunarak rehberlik etmeyi amaçlıyor.

        Stratejik İş Ortakları ve Sponsorlar

        Zirvenin sponsorları arasında Akbank, Brisa, Doğuş Teknoloji, Garanti BBVA, Hepsiburada, iyzico, İGA İstanbul Havalimanı, Pegasus Innovation LAB, Petrol Ofisi, Roche, Sanofi yer alırken, stratejik iş ortaklığını Communication Partner, Decibel, Mesgale Creative, Ocean’s Team ve Prestij Tasarım üstleniyor.

        Bloomberg HT Teknoloji Zirvesi ile başlayacak olan zirveler serisi, 2025 yılının devamında Sürdürülebilir Gıda ve Tarım, Ekonomi, E-Ticaret ve Perakende, Sürdürülebilirlik Zirveleri gibi farklı sektörleri ve en önemli fikir önderlerini bir araya getirerek yenilikçi fikirlerin tartışılmasını ve sektörlerin geleceğine ışık tutmayı amaçlıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aile Bakanlığı'ndan Nevzat Bahtiyar için itiraz!
        Aile Bakanlığı'ndan Nevzat Bahtiyar için itiraz!
        10 kişiyi taşıyan uçak Alaska üzerinde kayboldu
        10 kişiyi taşıyan uçak Alaska üzerinde kayboldu
        ABD'de uçakla çarpışan helikopter kazasında yeni detay
        ABD'de uçakla çarpışan helikopter kazasında yeni detay
        Kar tatili ilan edilen illerimiz!
        Kar tatili ilan edilen illerimiz!
        Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri dönüyor
        Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri dönüyor
        İstanbulluların karla imtihanı
        İstanbulluların karla imtihanı
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        "Bugün beni vuramadınız" diyerek video çekmişti, otoparkta öldürüldü
        "Bugün beni vuramadınız" diyerek video çekmişti, otoparkta öldürüldü
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Veteran modeller baç tacı
        Veteran modeller baç tacı
        Okan Buruk yeni transferi açıkladı: Hazır geldi
        Okan Buruk yeni transferi açıkladı: Hazır geldi
        Kuvvetli kar yağışı ve fırtına alarmı!
        Kuvvetli kar yağışı ve fırtına alarmı!
        Trump'ın "Gazze'yi devralma planına" tepkiler
        Trump'ın "Gazze'yi devralma planına" tepkiler
        Sendikaları kamu sırtlıyor
        Sendikaları kamu sırtlıyor
        5 adımda konfor alanından çıkmanın yolları
        5 adımda konfor alanından çıkmanın yolları
        Eleştirilerin odağındaki isim Arda Güler!
        Eleştirilerin odağındaki isim Arda Güler!
        Dönerim Amir'im!
        Dönerim Amir'im!
        Habertürk Anasayfa