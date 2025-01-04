"Teknolojinin aşırı kullanımı beyin çürümesine yol açabilir"

'Daha kolay dopamin salınacak şey varken niye zoruyla uğraşayım' diye bir psikolojiye bürünüyorlar. O yüzden de insanlar her şeyin kolayını tercih etmeye başlıyorlar. Böyle olunca da dopamin sürekli salınıyor. Belli bir süre sonra da tükenme düzeyine geliyor. Daha az çaba gerektiren ama kendilerini daha mutlu eden şeylere yönelmeye başlıyorlar. Dopamin seviyesinin düşmesi, kişilerde depresif yakınmalarının ortaya çıkmasına neden oluyor. Anksiyete, motivasyon bozukluğu gibi şikayetlerle kendini göstermeye başlıyor. Aşırı dopamin salınımı beynin kimyasal dengesini bozuyor. Ruhsal ve düşünce bozukluklarına sebep oluyor" diye konuştu.