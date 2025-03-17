EY Türkiye'nin hazırladığı Teknoloji Görünümü Sonuç Bildirgesi değerlendirildi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, zirvede, Türkiye'nin yapay zeka alanında çevik hareket etmesi, regülasyonların hızlı bir şekilde tamamlanması, dijital altyapı konusunda daha fazla yatırım yapılması gerekliliği üzerinde duruldu.

Teknolojiye yön veren iş dünyasının liderleri, kanaat önderleri ve sektör profesyonellerinin buluştuğu Bloomberg HT Teknoloji Zirvesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

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Zirvede, Türkiye'deki mevcut teknoloji uygulamalarının durumu, gelecekteki gelişim alanları ve hangi stratejilere odaklanılması gerektiği gibi konular, iş dünyasının önde gelen isimleriyle fikir alışverişi içerisinde bulunularak derinlemesine ele alındı. Türkiye'nin yapay zeka alanında çevik hareket etmesi, regülasyonların hızlı bir şekilde tamamlanması, dijital altyapı konusunda daha fazla yatırım yapılması gerekliliği üzerinde duruldu. Ardından, zirvenin stratejik danışmanı EY Türkiye'nin moderatörlüğünde düzenlenen yuvarlak masa toplantısında "Türkiye Teknoloji Görünümü Sonuç Bildirgesi" değerlendirildi.

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Zirvedeki paneller ve konuların kapsamlı bir şekilde ele alındığı sonuç bildirgesine göre, en dikkati çekici sonuçlardan biri de kamu ve özel sektörün teknoloji geliştirme konusundaki işbirliğinin gerekliliği oldu.

Türkiye, teknoparkların, inovasyon şirketlerinin ve AR-GE merkezlerinin kurulumu gibi gelişmelerle dijitalleşme sürecinde önemli ilerlemeler kaydediyor ancak küresel rekabette daha güçlü teknoloji yatırımlarına ihtiyaç duyuyor. Bu kapsamda gerekli dijital altyapının sağlanması, yapay zeka alanında regülasyonların hızlı bir şekilde tamamlanması, eğitim programları ve sektörel işbirlikleriyle toplumun yapay zeka konusundaki bilgi seviyesinin artırılması ve bu teknolojinin farklı sektörlerde kullanılmasının yaygınlaştırılması dijital dönüşüm yolculuğunda büyük önem taşıyor.

Aynı zamanda Türkiye'nin genç ve dinamik nüfusa sahip olması teknolojik yeniliklere hızlı adapte olmasını sağlarken, bu durum sektörlerdeki gelişmeleri de hızlandıran bir faktör olarak öne çıkıyor.

Zirve, teknolojiye yön veren liderleri bir araya getirirken, küresel çapta teknolojik dönüşümün son derece hızlı gerçekleştiği bir dönemde Türkiye'nin bu alandaki mevcut konumuna ışık tutarak, atılması gereken adımlar hakkında fikir verdi.

REKLAM Zirvenin ardından gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantısı da yapay zeka odaklı konular üzerinde duruldu. Yapay zekanın Türkiye'deki mevcut kullanım alanlarının, sektörlerdeki gelişmelerin ve geleceğe yönelik hedeflerin ele alındığı toplantıda, yapay zeka uygulamalarının yaygınlaştırılması için hangi stratejik adımların atılması gerektiği de masaya yatırıldı. "TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM YOLCULUĞUNDA REHBERLİK SUNMASINI UMUYORUZ" Açıklamada görüşlerine yer verilen EY Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Bölüm Başkanı ve Şirket Ortağı Gökhan Gümüşlü, hayatın her alanına yayılan teknolojinin, iş dünyasını şekillendirmekle birlikte, aynı zamanda ekonomik dönüşüme de yön verdiğini belirtti. Teknoloji ve yapay zekanın, finans, mobilite, sağlık, perakende, eğitim, enerji gibi birçok sektördeki dönüşümün itici gücü olmaya devam ettiğini aktaran Gümüşlü, "Ayrıca şirketlerin çoğunlukla yapay zeka alanında pilot süreçlerini tamamladığı ve katma değeri yüksek alanlara odaklanarak bu potansiyelin gerçekleşmesinin beklendiği bir dönemin içerisine giriyoruz. Bununla birlikte dünya çapında dijital egemenlik konusunun ön plana çıktığı görülürken, Türkiye'de de bu alanlarda stratejik adımların atılması gerekiyor. Türkiye'nin teknoloji alanındaki potansiyeli, kamu ve özel sektör işbirliklerinin artırılmasıyla daha da üst seviyelere getirilebilir" değerlendirmesinde bulundu. EY Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı, Yapay Zeka (AI) ve Data Hizmetleri Lideri Serter Baltacı da Bloomberg HT işbirliğiyle hazırladıkları bildirgenin, etik çerçevede yapay zeka uygulamalarının farklı sektörlerde yaygınlaştırılması, veri merkezlerinin kurulması ve bulut teknolojilerinin entegrasyonu için yatırımlar yapılarak dijital altyapının güçlendirilmesi gibi konularda stratejik adımlar atılması gerektiğini ortaya koyduğunu aktardı. Yapay zeka alanında temelden eğitimler verilerek farkındalığın artırılması ve teknoloji alanında yetenek gelişimi için daha fazla fırsat sağlanmasının da öne çıkan sonuçlar arasında yer aldığını kaydeden Baltacı, "Bu raporun, teknolojik dönüşüm yolcuğunda tüm paydaşlara rehberlik sunmasını umuyoruz" ifadesini kullandı.