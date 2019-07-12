12 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fransa, dijital hizmet veren ABD merkezli teknoloji şirketlerini etkileyecek tartışmalı vergi yasası tasarısını onayladı. Yasanın onaylanmasının ardından ABD’den yapılan açıklamada, yasanın inceleneceği belirtildi.
Fransa senatosundan geçen yasaya göre; küresel geliri 750 milyon Euro’nun, Fransa’daki geliri ise 25 milyon Euro’nun üstünde olan teknoloji şirketleri, Fransa’daki hizmetleri üzerinden elde ettikleri gelirin yüzde 3’ünü vergi olarak ödeyecek.
Yeni yasanın etkileyeceği şirketler arasında Amazon, Facebook ve Google gibi teknoloji devleri başı çekiyor. ABD, yasa tasarısı onaylanmadan önce de tasarıyı inceleyeceğini duyurmuştu.
Fransa senatosunun kararının ardından ABD Ticaret Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, yeni yasanın ve Fransız yetkililer tarafından verilen demeçlerin ABD merkezli teknoloji şirketlerini haksız yere hedef aldığı belirtildi.
TRUMP TALİMAT VERDİ
Amerikan şirketlerini haksız şekilde hedef alan dijital hizmetler vergisinin kendilerini endişelendiğini dile getiren ABD Ticaret Temsilciliği Başkanı Robert Lighthizer, ABD Başkanı Donald Trump’ın konuyla ilgili inceleme talimatı verdiğinin altını çizdi. ABD, incelemenin ardından Fransa’nın yeni vergisine resmi olarak yanıt verecek.
ABD: ENDİŞE VERİCİ...
ABD’li iş çevreleri de Fransa’nın yeni vergisine tepki gösterdi. ABD Ticaret Odası’ndan yapılan açıklamada, verginin Amerikan şirketlerini ve çalışanlarını etkileyeceği belirtildi. Üyeleri arasında Facebook ve Google’ı da sayan Bilgi Teknolojisi Endüstrisi Konseyi ise Fransa’nın yeni vergisinin uluslararası çalışmalardan endişe verici bir kopuş anlamına geldiğini belirtti.
Fransa senatosu tarafından onaylanan dijital hizmetler vergisini eleştiren bir diğer kurum ise Bilgi Teknolojisi ve İnovasyon Vakfı oldu. Vakfın açıklamasında; yeni yasanın çok güçlü, çok kârlı ve “çok Amerikan” olduğu düşünülen şirketlere yönelik yanlış bir hamle olduğu belirtildi.
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