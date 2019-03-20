Teknokent firmaları Ankara'da buluşuyor

ICT MEDIA Dergisi, Türkiye’de faaliyet gösteren teknokent firmalarını telekomünikasyon sektörünün öncü şirketlerinden Vodafone ile bir araya getiriyor. ICT MEDIA Dergisi’nin geleneksel hale getirdiği etkinliğin ikincisine, Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği ve teknoparklar da destek veriyor. Etkinlik, Ulaştırma Bakanlığı’nın himayesinde, BTK’nın ev sahipliğinde Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Etkinlikte, Vodafone teknolojik yatırım gündemini teknokent firmaları ile paylaşacak. Firmalar da Vodafone tarafından belirlenen 11 ana başlıkta, geliştirdikleri “yerli ve milli” çözümlerini, Vodafone yetkililerine sunacak. Etkinlik, sektörel yeni iş birliklerinin geliştirilmesi için de zemin oluşturulacak.

Türkiye’de faaliyet gösteren teknokent firmaları ile Vodafonu aynı masa etrafında buluşacak etkinlik BTK Merkez Binası’nda gerçekleştirilecek.

TEKNO B2B için belirlenen görüşme ana başlıkları ve etkinlik programı şöyle:

1. Aktif Network Ekipmanları

2. Altyapı sarf Malzemeleri

3. Bilgi Teknolojileri Yazılım & Donanım

4. Çekirdek Şebeke Yazılım & Donanım

5. IP Erişim Planlama Yazılım & Donanım

6. Enerji Altyapı Ekipmanları

7. İklimlendirme Ekipmanları

8. Operasyonel Destek ve Servis Güncelleme Sistemleri

9. Pasif Nertwork Ekipmanları

10. Şebeke Optimizasyon Yazılım & Donanım

11. Transmisyon Ekipmanları