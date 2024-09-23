Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TEKNOFEST ziyaretçi kaydı nasıl ve nereden yapılır? TEKNOFEST 2024 yarışma takvimi: TEKNOFEST Adana 2024 ne zaman yapılacak?

        TEKNOFEST için geri sayım! TEKNOFEST ziyaretçi kaydı nasıl ve nereden yapılır?

        TEKNOFEST 2024 yarışmaları, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde başladı. Bu kapsamda, TEKNOFEST ziyaretçi kayıt ekranı, erişime açıldı. TEKNOFEST'ten yapılan açıklamada, teknoloji yarışmalarının ilk defa 2018 yılında düzenlendiği ve o sene 14 farklı kategoride 4 bin 333 takımın başvurduğu belirtildi. Peki, TEKNOFEST 2024 yarışmaları hangi tarihlerde gerçekleşecek? İşte TEKNOFEST yarışma takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2024 - 22:47 Güncelleme: 23.09.2024 - 22:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Türkiye’nin en büyük teknoloji festivali olarak adlandırılan TEKNOFEST 2024, yurdun dört bir yanında gerçekleştirilecek etkinliklerle heyecan yaratmaya devam ediyor. Teknolojiye ilgi duyan gençler, mühendisler ve girişimciler için büyük fırsatlar sunan bu festival, çeşitli yarışma kategorileriyle dikkat çekiyor. Peki, TEKNOFEST Adana 2024 ne zaman başlıyor? Hangi yarışma kategorileri bu yıl öne çıkıyor? İşte merak edilenler...

        • 2

          TEKNOFEST NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

          TEKNOFEST 2-6 Ekim tarihleri arasında Adana'da düzenlenecek. Adana Şakirpaşa Havalimanında gerçekleşecek festivalin kapıları 09.00-20.00 saatleri arasında açık olacak.

        • 3

          TEKNOFEST KAYDI NASIL YAPILIR?

          TEKNOFEST Akdeniz’e katılım tamamen ücretsiz, ancak etkinlik alanına giriş yapılabilmesi için ziyaretçilerin kayıt yapması gerekiyor.

        • 4

          Ziyaretçiler, her kişi için ayrı bilet oluşturarak kayıt yaptırabiliyor. 7 yaş altı ziyaretçiler için kayıt zorunluluğu bulunmuyor.

          TEKNOFEST KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN

        • 5

          TEKNOFEST 2024 kapsamında 790 bin takımın ve 1 milyon 650 bin yarışmacının başvuruda bulunduğu teknoloji yarışmaları, bu yıl 50 ana kategori, 128 alt kategoride yapılacak. Milyonlarca teknoloji tutkunu gencin yarıştığı TEKNOFEST Teknoloji Yarışmalarında, yarışmacılara 30 milyon liranın üzerinde ödül ve 55 milyon liranın üzerinde malzeme desteği sağlanacak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe temaslar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe temaslar
        Dışişleri Bakanı Fidan'dan açıklamalar
        Dışişleri Bakanı Fidan'dan açıklamalar
        İsrail, Beyrut'u vuruyor
        İsrail, Beyrut'u vuruyor
        İsrail'in Lübnan'a saldırıları: Kim, ne dedi?
        İsrail'in Lübnan'a saldırıları: Kim, ne dedi?
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Polis katili böyle götürüldü
        Polis katili böyle götürüldü
        Narin soruşturmasında Adli Tıp'tan "ısırık" raporu!
        Narin soruşturmasında Adli Tıp'tan "ısırık" raporu!
        Orta Doğu'da gözler Lübnan'da
        Orta Doğu'da gözler Lübnan'da
        23 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        23 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Fenerbahçe'de yerlilerin forma kabusu!
        Fenerbahçe'de yerlilerin forma kabusu!
        Eşitlik hedefine 6 yıl kaldı, sonuç yok
        Eşitlik hedefine 6 yıl kaldı, sonuç yok
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        Dolmabahçe'de parlıyorlar!
        Dolmabahçe'de parlıyorlar!
        İkinci veda
        İkinci veda
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Ablası, Türk mühendisle evlendi
        Ablası, Türk mühendisle evlendi
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        'Deha'dan Arda Güler'e selam
        'Deha'dan Arda Güler'e selam
        Habertürk Anasayfa