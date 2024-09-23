TEKNOFEST için geri sayım! TEKNOFEST ziyaretçi kaydı nasıl ve nereden yapılır?
TEKNOFEST 2024 yarışmaları, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde başladı. Bu kapsamda, TEKNOFEST ziyaretçi kayıt ekranı, erişime açıldı. TEKNOFEST'ten yapılan açıklamada, teknoloji yarışmalarının ilk defa 2018 yılında düzenlendiği ve o sene 14 farklı kategoride 4 bin 333 takımın başvurduğu belirtildi. Peki, TEKNOFEST 2024 yarışmaları hangi tarihlerde gerçekleşecek? İşte TEKNOFEST yarışma takvimi...
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Türkiye’nin en büyük teknoloji festivali olarak adlandırılan TEKNOFEST 2024, yurdun dört bir yanında gerçekleştirilecek etkinliklerle heyecan yaratmaya devam ediyor. Teknolojiye ilgi duyan gençler, mühendisler ve girişimciler için büyük fırsatlar sunan bu festival, çeşitli yarışma kategorileriyle dikkat çekiyor. Peki, TEKNOFEST Adana 2024 ne zaman başlıyor? Hangi yarışma kategorileri bu yıl öne çıkıyor? İşte merak edilenler...
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TEKNOFEST NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?
TEKNOFEST 2-6 Ekim tarihleri arasında Adana'da düzenlenecek. Adana Şakirpaşa Havalimanında gerçekleşecek festivalin kapıları 09.00-20.00 saatleri arasında açık olacak.
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TEKNOFEST KAYDI NASIL YAPILIR?
TEKNOFEST Akdeniz’e katılım tamamen ücretsiz, ancak etkinlik alanına giriş yapılabilmesi için ziyaretçilerin kayıt yapması gerekiyor.
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Ziyaretçiler, her kişi için ayrı bilet oluşturarak kayıt yaptırabiliyor. 7 yaş altı ziyaretçiler için kayıt zorunluluğu bulunmuyor.
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TEKNOFEST 2024 kapsamında 790 bin takımın ve 1 milyon 650 bin yarışmacının başvuruda bulunduğu teknoloji yarışmaları, bu yıl 50 ana kategori, 128 alt kategoride yapılacak. Milyonlarca teknoloji tutkunu gencin yarıştığı TEKNOFEST Teknoloji Yarışmalarında, yarışmacılara 30 milyon liranın üzerinde ödül ve 55 milyon liranın üzerinde malzeme desteği sağlanacak.