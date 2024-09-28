2024 TEKNOFEST ne zaman, nerede yapılacak?
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) için geri sayım başladı. Bu yıl Adana'da gerçekleşecek TEKNOFEST; teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda gerçekleştirilen söyleşi ve etkinlikler gibi birçok faaliyete ev sahipliği yapacak. Peki, TEKNOFEST ne zaman, nerede yapılacak, kaç gün sürecek? İşte TEKNOFEST ziyaretçi kaydı ekranı...
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İlk olarak 2018 İstanbul Havalimanı'nda gerçekleşen TEKNOFEST Türkiye’nin millî teknolojisini geliştirip, teşvik etmeyi amaçlamaktadır. 4 gün sürecek olan festivale giriş yapmak isteyen ziyaretçiler, TEKNOFEST internet sitesi üzerinden kişisel bilgilerini doldurarak bilet alabilecek. Peki, TEKNOFEST ne zaman, nerede yapılacak? İşte detaylar...
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TEKNOFEST NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?
TEKNOFEST 2-6 Ekim tarihleri arasında Adana'da düzenlenecek. Adana Şakirpaşa Havalimanında gerçekleşecek festivalin kapıları 09.00-20.00 saatleri arasında açık olacak.
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TEKNOFEST KAYDI NASIL YAPILIR?
TEKNOFEST Akdeniz’e katılım tamamen ücretsiz, ancak etkinlik alanına giriş yapılabilmesi için ziyaretçilerin kayıt yapması gerekiyor.
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Ziyaretçiler, her kişi için ayrı bilet oluşturarak kayıt yaptırabiliyor. 7 yaş altı ziyaretçiler için kayıt zorunluluğu bulunmuyor.
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TEKNOFEST 2024 kapsamında 790 bin takımın ve 1 milyon 650 bin yarışmacının başvuruda bulunduğu teknoloji yarışmaları, bu yıl 50 ana kategori, 128 alt kategoride yapılacak. Milyonlarca teknoloji tutkunu gencin yarıştığı TEKNOFEST Teknoloji Yarışmalarında, yarışmacılara 30 milyon liranın üzerinde ödül ve 55 milyon liranın üzerinde malzeme desteği sağlanacak.