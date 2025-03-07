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        Haberler Ekonomi Teknoloji TEKNOFEST'te Su Altı Roket Yarışması - Teknoloji Haberleri

        TEKNOFEST'te Su Altı Roket Yarışması

        TEKNOFEST'te Su Altı Roket Yarışması, su altı teknolojilerine olan ilgiyi artırmayı ve geleceğin mühendislerine ilham vermeyi hedefliyor. Yarışma, ROKETSAN'ın yürütücülüğünde hayata geçiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 15:30 Güncelleme: 07.03.2025 - 15:30
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        TEKNOFEST'te Su Altı Roket Yarışması
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        Su Altı Roket Yarışması, katılımcılardan su altı koşullarına uygun, otonom sistemler tasarlamalarını bekliyor. Yarışmacıların, verilen senaryolar doğrultusunda su altından roket ateşleme aracını tasarlamaları ve ateşleme sekansını doğru bir şekilde gerçekleştirmeleri gerekecek. Yarışmanın sonunda, tasarlanan sistemler, otonom navigasyon ve seyrüsefer algoritmalarının geliştirilmesine katkı sunacak ve özgün, yerli su altı sistemlerinin üretimine zemin hazırlayacak.

        Su Altı Roket Yarışması, Türkiye veya yurtdışında öğrenim gören tüm yükseköğretim (ön lisans, lisans, lisansüstü) öğrencilerinin başvurularına açık olurken yarışmaya başvurular 15 Mart tarihine kadar devam ediyor. Birinciye 300 bin TL, ikinciye 250 bin TL, üçüncüye ise 200 bin TL ödül verilecek.

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