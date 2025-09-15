TEKNOFEST ne zaman? 2025 TEKNOFEST nerede gerçekleşecek, katılım ücretsiz mi?
TEKNOFEST bu sene yine görkemli anlara şahitlik ettirecek. Festival kapsamında hava gösterileri, konserler, çeşitli sergiler ve atölyeler, simülasyonlu deneyim alanları, planetaryum, fuar etkinlikleri birçok deneyim ziyaretçilere sunulacak. Peki, TEKNOFEST ne zaman? 2025 TEKNOFEST nerede gerçekleşecek, katılım ücretsiz mi?
- 1
TEKNOFEST İstanbul ise teknoloji yarışmalarından hava gösterilerine kadar çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın öncülüğünde düzenlenen etkinlik tarihi belli oldu. Peki TEKNOFEST ne zaman? 2025 TEKNOFEST nerede gerçekleşecek, katılım ücretsiz mi, nasıl gidilir?
- 2
TEKNOFEST NE ZAMAN?
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 17-21 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.
2025 TEKNOFEST İSTANBUL NEREDE YAPILACAK?
2025 Teknofest İstanbul, Türkiye’nin en büyük teknoloji ve inovasyon şölenlerinden biri olarak, bu yıl Atatürk Havalimanı'nda düzenlenmeye hazırlanıyor; festival, İstanbul’un sembolik alanlarından biri olan Atatürk Havalimanında teknoloji tutkunlarını buluşturacak.
- 3
ATATÜRK HAVALİMANI TEKNOFEST İSTANBUL'A NASIL GİDİLİR?
Atatürk Havalimanı, Teknofest İstanbul'un geleneksel ev sahibi olarak, festivalin kalbi konumunda yer alıyor ve bu yıl da milyonlarca ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor. Festival alanına ulaşmak için en pratik seçeneklerden biri, M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nı kullanmak; bu hat, Yenikapı'dan başlayıp havalimanı terminaline kadar uzanıyor ve festival süresince seferler 6 dakika aralıklarla yoğunlaştırılıyor. Alternatif olarak, Marmaray ile Yeşilyurt İstasyonu'na inip oradan İETT ring otobüslerine aktarma yapmak mümkün; bu ringler, Yeşilyurt Marmaray Durağı ile etkinlik alanı arasında direkt sefer düzenliyor. Eğer metrobüs tercih ederseniz, Söğütlüçeşme-Avcılar hattından Ataköy-Şirinevler durağında inerek metro hattına geçebilirsiniz. Festival için önceden planlama yapmak, özellikle yoğun günlerde trafiği atlatmak adına faydalı; detaylı güzergah haritaları için İstanbul Valiliği'nin resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz.
-