16 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Rusya savaş uçağı SU-35 Teknofest için uçtu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen görüşmede kararlaştırılan bu sürpriz uçuş Türkiye'de bir ilk oldu.
ERDOĞAN, SU-35'LERİ TEKNOFEST'E DAVET ETMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Moskova ziyaretinde katıldığı Uzay Fuarı'nda Rusya Devlet Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'den İstanbul'da yapılacak Teknofest'e katılma çağrısı yapmıştı.
İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest kapsamında Türkiye'ye gelen Rus savaş uçağı Su-35 ve Rus yangın söndürme uçağı Be-200 İstanbul semalarında gösteri yaptı.Yaklaşık 15 dakika havada kalan uçak, daha sonra piste indi.
ABD TÜRKİYE'NİN F-35 PROGRAMINI ASKIYA ALMIŞTI
Bilindiği gibi ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye'nin F-35 programına olan katılımın askıya alındığını ve 31 Temmuz itibari ile de programdan çıkarılma işlemlerinin tamamlanacağını aktarmıştı.
Pentagon olarak bilinen ABD Savunma Bakanlığından Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 füze savunma sistemlerinin teslimatının başlamasından sonra, F-35 savaş uçakları programına katılımıyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, Türkiye'nin F-35 programına olan katılımın askıya alındığını ve 31 Temmuz itibari ile de programdan çıkarılma işlemlerinin tamamlanacağı kaydedilmişti.
ERDOĞAN: SU UÇAKLARI NEDEN OLMASIN?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağustos ayında yaptığı Rusya'ya ziyareti sonrasında uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlamıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin "Su-35 ve Su-57 uçaklarını da incelediniz. F-35'lerin verilmemesi halinde Türkiye bu uçakları alternatif olarak değerlendirebilir mi?" sorusuna şu karşılığı vermişti:
"Niye olmasın boşuna gelmedik buraya. Bununla ilgili daha önce açıklamalarımızı yaptık. Bir defa şunun bilinmesi lazım; biz hiçbir zaman kendi bağımsızlık mücadelemizi birilerinin dudaklarının arasına bırakamayız. Bu bağımsızlık mücadelemiz için uçak olsun, çeşitli savunma sistemleri olsun, helikopter olsun, bugüne kadar biz bunların teminini yaptık".
6 GÜN SÜRECEK OLAN TEKNOFEST ÜCRETSİZ GEZİLEBİLECEK
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest, 17-22 Eylül 2019 tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.İstanbul Atatürk Havaalanı'nda 17-22 Eylül arasında 5 gün sürecek. Festival ücretsiz olacak.
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