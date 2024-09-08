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        Haberler Ekonomi Teknoloji TEKNOFEST Akdeniz kapsamında Teknoloji Yarışmalarının En İyileri Antalya’da Belli Oldu! - Teknoloji Haberleri

        TEKNOFEST Akdeniz kapsamında Teknoloji Yarışmalarının En İyileri Antalya’da Belli Oldu!

        Türkiye'nin en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in, Antalya'da düzenlenen Teknoloji Yarışmaları büyük bir coşkuyla tamamladı. TEKNOFEST Akdeniz kapsamında düzenlenen Teknoloji Yarışmaları kapanış seremonisi TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ve Antalya Valisi Hulusi Şahin'in katılımlarıyla gerçekleşti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2024 - 21:46 Güncelleme: 08.09.2024 - 21:46
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        TEKNOFEST Akdeniz kapsamında Teknoloji Yarışmalarının En İyileri Antalya'da Belli Oldu!
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        Türkiye’nin en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST’in, Antalya’da düzenlenen Teknoloji Yarışmaları büyük bir coşkuyla tamamladı. TEKNOFEST Akdeniz kapsamında düzenlenen Teknoloji Yarışmaları kapanış seremonisi TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ve Antalya Valisi Hulusi Şahin’in katılımlarıyla gerçekleşti.

        Binlerce teknoloji tutkunu, yenilikçi projeleri ve heyecan verici yarışmalarıyla dört gün boyunca Akdeniz’i teknolojiyle buluşturdu. Festivalde, genç mühendis adaylarından girişimcilere kadar farklı yaş ve yetenek gruplarından katılımcılar, geleceğin teknolojilerine yön verecek projeleriyle sahne aldı. Yarışmalar boyunca kıyasıya mücadele eden ekipler, teknolojik bilgi birikimlerini ve yaratıcılıklarını en iyi şekilde ortaya koydular.

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        25 TEKNOLOJİ YARIŞMASINA 1 MİLYON 500 BİNİN ÜZERİNDE YARIŞMACI BAŞVURDU

        5-8 Eylül tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşen final sürecinde teknoloji tutkunları bir araya gelerek heyecan dolu pek çok an yaşadı. TEKNOFEST Akdeniz kapsamında Antalya’da finalleri düzenlenen 25 teknoloji yarışmasına 1 milyon 500 binin üzerinde yarışmacı başvuruda bulunmuştu. Yapay zekâdan haberleşme alanına, biyoteknolojiden tarım teknolojileri alanına kadar çeşitli alanlarda hayallerini gerçeğe dönüştürmek ve en iyisi olmak isteyen gençler projeleri ile kıyasıya yarıştı. Jüri değerlendirmeleri, ana sahneden gerçekleştirilen sunumlar, Türkiye’nin en büyük teknoloji firmaları tarafından verilen eğitimler, paneller ve söyleşiler ile hem katılımcılar hem de ziyaretçiler dopdolu bir TEKNOFEST deneyimi yaşadı.

        TEKNOFEST’in ilk yılından bugüne gençleri ve projelerini destekleyen, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar dört gün boyunca TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmalarını ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde takip etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’da üçüncü gününde TEKNOFEST Akdeniz kapsamında Antalya’yı ziyaret ederek yarışma alanlarını inceledi. Türkiye’nin ilk astronotları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever’de yarışma finalleri sürecinde gençlerle buluşarak özel oturum gerçekleştirdi.

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        GENÇLER ÖDÜLLERİNİ SELÇUK BAYRAKTAR’IN ELİNDEN ALDI

        Dört gün boyunca Antalya’da gerçekleşen finallerde kıyasıya mücadele eden yarışmacılar arasından yapılan değerlendirmeler sonucunda seçilen en iyi sunum, en iyi takım ruhu, en özgün yazılım şeklindeki “EN”ler mansiyon ödülleri ana sahnede gerçekleşen kapanış seremonisi ile sahiplerini buldu. Teknoloji tutkunu gençler ödüllerini TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ve Antalya Valisi Hulusi Şahin’in elinden aldı. Ödül töreni sonrası kapanış konuşması yapan Selçuk Bayraktar dört gündür Antalya’daki gözlemlerim, yarışma alanlarında gördüklerim sonrasında dünyayla ilgili umutlarım yeniden yeşerdi diye belirtti. Bayraktar konuşmasına ayrıca, “Ruhlarıyla, azimleri ve inançları ile her şeyin üstesinden gelecek gençlerle, insanlarla tanıştım. Bu büyük ailenin bir parçası olmaktan ötürü gurur duyuyorum.

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        TEKNOFEST Adana’ya kadar teknoloji yarışmalarımızın final süreçleri devam edecek. Bu vesile ile yarışmalara katılmış tüm yarışmacılarımızı gönülden kutluyorum. 2-6 Ekim’de TEKNOFEST Adana’da görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıcakla kalın” dedi.

        GELECEK İÇİN ÜRETEN BİR GENÇLİK

        TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmaları Antalya kapanış töreninde görüşlerini ileten T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır gençlerin teknolojiye olan ilgisinin her geçen yıl arttığını ve Türkiye’nin teknoloji alanındaki global başarılarına katkı sağlayacak yeteneklerin bu festivaller sayesinde yetiştiğini vurguladı. Kuzucu Hıdır; “Festival, gençlerin üretkenliğini destekleyen bir platform sunarak Türkiye’nin teknoloji ihracatında önemli bir adım olmayı başardı. Gelecek için üreten pırıl pırıl bir gençliğin emin adımlarla geldiğini görüyoruz” dedi.

        GELECEK DURAK: TEKNOFEST ADANA!

        TEKNOFEST Akdeniz kapsamında Antalya’da düzenlenen teknoloji yarışmaları finallerinin ardından gözler şimdi bir sonraki durakta! 2-6 Ekim tarihlerinde daha büyük projeler ve daha geniş katılım ile TEKNOFEST Adana’da buluşulacak.

        TEKNOFEST kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmalarında şampiyonluğa yükselen takımlar, Antalya’da gerçekleşen final sürecinde yine şampiyonluğa yükselen finalistler Adana’da düzenlenecek olan TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi’nde yarışacak. Adana’da 2-6 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek TEKNOFEST hem Şampiyonlar Ligi heyecanı hem de yedi yıldır yaşanan unutulmaz festival coşkusu ile yine milyonları bir araya getirecek.

        Antalya’da finalleri gerçekleştirilen teknoloji yarışmaları:

        • Akıllı Ulaşım Yarışması
        • Akıllı Wifi Kapsama Yarışması (Lokasyon farklı olacaktır.)
        • Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması
        • BlokZincir Yarışması
        • Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması
        • Çip Tasarım Yarışması
        • Eğitim Teknolojileri Yarışması
        • Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması
        • Finansal Teknolojiler Yarışması
        • HackMasters
        • Hava Savunma Sistemleri Yarışması
        • İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması
        • Jet Motor Tasarım Yarışması
        • Kablosuz Haberleşme Yarışması
        • Psikolojide Teknolojik Uygulamalar Yarışması
        • Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması
        SIRA KURUMLAR YARIŞMA ADI ÖDÜL ADI TAKIM ADI
        1 İGA Akıllı Ulaşım Yarışması İlkokul - Ortaokul Seviyesi En İyi Sunum Ödülü Duo Türk
        Akıllı Ulaşım Yarışması Lise Seviyesi Ticarileştirme Potansiyeli Ödülü Cezeri Electrical Bicycle Dönüşüm Kiti (CEB)
        En İyi Sunum Ödülü GyroGenius
        Akıllı Ulaşım Yarışması Üniversite ve Üzeri Seviyesi Ticarileştirme Potansiyeli Ödülü TEKNOBUS
        En İyi Sunum Ödülü Genç STEM
        2 TÜBİTAK Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması Lise Kategorisi Ticarileştirme Potansiyeli Ödülü VEGF Saptayıcılar
        En İyi Sunum Ödülü PCRd
        Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması Fikir Kategorisi Üniversite ve Üzeri Ticarileştirme Potansiyeli Ödülü IdeaBioTek
        En İyi Sunum Ödülü CRISPR-TR
        Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması Proje Kategorisi Ticarileştirme Potansiyeli Ödülü ProtCloning
        En İyi Sunum Ödülü BioBubble
        Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması Nadir Hastalıklar Genetik Tedavı Kategorisi En İyi Sunum Ödülü Phylogenetica
        3 TÜBİTAK Blok Zincir Yarışması En İyi Sunum Ödülü Çukurova Blockchain
        4 SANKO Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması İlkokul-Ortaokul Seviyesi En İyi Sunum Ödülü Merkezefendi Bilsem Minikler
        Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması Lise Seviyesi Ticarileştirme Potansiyeli Ödülü BreezySavants
        En İyi Sunum Ödülü BİYOLAJ
        Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması Üniversite ve Üzeri Seviyesi Ticarileştirme Potansiyeli Ödülü Eko Titans
        En İyi Sunum Ödülü Mikroplastik Savaşçıları
        5 TÜBİTAK YONGATEK T3 VAKFI Çip Tasarım Yarışması Analog Tasarım Kategorisi En İyi Takım Ruhu Ödülü GalactIC
        Çip Tasarım Yarışması Sayısal İşlemci Tasarım Kategorisi En İyi Takım Ruhu Ödülü Kasırga ATEŞ
        Çip Tasarım Yarışması Mikrodenetleyici Tasarım Kategorisi En İyi Takım Ruhu Ödülü ArchOzU
        6 T3 VAKFI - TÜRKİYE BEYAZAY DERNEĞİ Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması İlkokul-Ortaokul Seviyesi En İyi Sunum Ödülü A01 OSMANİYE DENEYAP MUCİTLERİ TAKIMI
        Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması Lise Seviyesi Ticarileştirme Potansiyeli Ödülü BRAILLER
        En İyi Sunum Ödülü FoN-280
        Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması Üniversite ve Üzeri Seviyesi Ticarileştirme Potansiyeli Ödülü BRAILLE_GADGET
        En İyi Sunum Ödülü Lematek
        7 T3 VAKFI Eğitim Teknolojileri Yarışması İlkokul - Ortaokul Seviyesi En İyi Sunum Ödülü RoboCes
        Eğitim Teknolojileri Yarışması Lise Seviyesi Ticarileştirme Potansiyeli Ödülü MOSTEM LORDS OF LOGİC
        En İyi Sunum Ödülü MetaLab Crew
        Eğitim Teknolojileri Yarışması Üniversite ve Üzeri Seviyesi Ticarileştirme Potansiyeli Ödülü Gelecek Vadisi
        En İyi Sunum Ödülü Sorai
        8 T3 VAKFI - TAKAS BANK Finansal Teknolojiler Yarışması En İyi Sunum Ödülü Ayzek - WinTwin
        9 ASELSAN Hava Savunma Sistemleri Yarışması En İyi Takım Ruhu Ödülü MTT-ALATLI
        En Özgün Yazılım Ödülü TEKNOMER GökMuhafız
        10 TUSAŞ Helikopter Tasarım Yarışması En İyi Sunum Ödülü ECO-Dynamics
        11 TEI Jet Motor Tasarım Yarışması En İyi Sunum Ödülü EGE SKYBLUE
        12 ULAK HABERLEŞME Kablosuz Haberleşme Yarışması En İyi Takım Ruhu Ödülü İSTE-ATMACA
        13 SAĞLIK BAKANLIĞI-TUSEB Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması Bilgisayarlı Görüyle Hastalık Tespiti Kategorisi Lise Seviyesi En İyi Sunum Ödülü Centauri
        Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması Bilgisayarlı Görüyle Hastalık Tespiti Kategorisi Üniversite ve üzeri Seviyesi En İyi Sunum Ödülü ASCLEPIIUS
        14 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI - KOSGEB Sanayide Dijital Teknolojileri Yarışması Temel Kategori En İyi Sunum Ödülü ÇGM-ÇOROBOT-SDT
        En Özgün Tasarım Ödülü ROBOMOSB
        Sanayide Dijital Teknolojileri Yarışması İleri Kategori En İyi Sunum Ödülü YOMRA GENÇLİK MERKEZİ KTÜ UZAY - S1
        En Özgün Tasarım Ödülü ENGRARE
        15 HAVELSAN Sürü İHA Yarışması En Özgün Yazılım Ödülü EHLİ KEŞF
        En İyi Takım Ruhu Ödülü ABRA SWARM
        16 T3 VAKFI Tarım Teknolojileri Yarışması Lise Seviyesi Ticarileştirme Potansiyeli Ödülü PiNayn
        En İyi Sunum Ödülü Voltran
        Tarım Teknolojileri Yarışması Üniversite ve Üzeri Seviyesi Ticarileştirme Potansiyeli Ödülü ZOOVET
        En İyi Sunum Ödülü FİZİTA
        17 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Turizm Teknolojileri Yarışması Proje Kategorisi - Lise Seviyesi Ticarileştirme Potansiyeli Ödülü Alendo
        En İyi Sunum Ödülü Limosa
        Turizm Teknolojileri Yarışması Proje Kategorisi- Üniversite ve Üzeri Seviyesi Ticarileştirme Potansiyeli Ödülü FireFlies
        En İyi Sunum Ödülü AGITPROJ-B TURIZM TEKNOLOJILERI TAKIMI
        18 AFAD İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması - Afet Yönetimi Kategorisi İlkokul - Ortaokul Seviyesi En İyi Sunum Ödülü Eser'in Yıldızları
        İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması - Afet Yönetimi Kategorisi Lise Seviyesi Ticarileştirme Potansiyeli Ödülü Makinecanlar007
        En İyi Sunum Ödülü SAKİN-İYT
        İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması - Afet Yönetimi Kategorisi Üniversite ve Üzeri Seviyesi Ticarileştirme Potansiyeli Ödülü Ege Telsiz Takımı
        En İyi Sunum Ödülü İTÜ RAKE
        19 AFAD İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması - Sağlık ve İlk Yardım Kategorisi İlkokul - Ortaokul Seviyesi En İyi Sunum Ödülü DİJİ-DOKTOR
        İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması - Sağlık ve İlk Yardım Kategorisi Lise Seviyesi Ticarileştirme Potansiyeli Ödülü Antalya Maya
        En İyi Sunum Ödülü Why Not?
        İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması - Sağlık ve İlk Yardım Kategorisi Üniversite ve Üzeri Seviyesi Ticarileştirme Potansiyeli Ödülü ASCENDANT
        En İyi Sunum Ödülü Martin’s DMM
        20 AFAD İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması - Sosyal Inovasyon Kategorisi İlkokul-Ortaokul Seviyesi En İyi Sunum Ödülü LAODİKEİA
        İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması - Sosyal Inovasyon Kategorisi Lise Seviyesi Ticarileştirme Potansiyeli Ödülü The Ternanauts
        En İyi Sunum Ödülü Darüşşafaka İHA Takımı
        İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması- Sosyal Inovasyon Kategorisi Üniversite ve Üzeri Seviyesi Ticarileştirme Potansiyeli Ödülü SPORT PAPBİL
        En İyi Sunum Ödülü Rüya Takım
        21 CANSAĞLIĞI VAKFI Psikolojide Teknolojik Uygulamalar Yarışması En İyi Sunum Ödülü BioTech
        Bilimsel Yönü En Güçlü Proje Ödülü Emotion Hunters
        Gelecek Vadeden Proje Ödülü MindCode
        En İyi Takım Ruhu Ödülü Re-Mind
        22 T3 VAKFI TEKNOFEST Robolig Yarışması Ortaokul Seviyesi En Özgün Robot Ödülü AÇI
        En İyi Takım Ruhu Ödülü PROFESÖR
        TEKNOFEST Robolig Yarışması Lise Seviyesi En Özgün Robot Ödülü RoboDost
        En İyi Takım Ruhu Ödülü GÖKDOĞAN Team
        TEKNOFEST Robolig Yarışması Üniversite ve Üzeri Seviyesi En Özgün Robot Ödülü FARKETMEZ
        En İyi Takım Ruhu Ödülü TEKNO-5
        23 CEZERİ Uçan Araba Simülasyon Yarışması Lise Seviyesi En İyi Takım Ruhu Ödülü K-TEK FLY
        En İyi Algoritma Ödülü AGİTORK
        Uçan Araba Simülasyon Yarışması Üniversite ve üzeri En İyi Takım Ruhu Ödülü BÜRKÜT
        En İyi Algoritma Ödülü Free Your Mind
        24 TÜBİTAK - ASELSAN - CEZERİ Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması Yenilikçi Yazılım Ödülü Ai Lab / NPC-Aİ
        En İyi Takım Ruhu Ödülü MERGEN-AI
        25 TURKCELL Akıllı Wi-Fi Kapsama Yarışması En Özgün Yazılım Ödülü WAVE "Wireless Avengers"
        En İyi Takım Ruhu Ödülü DRONOS LINK
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        26 T3 VAKFI Girişimci Yetiştirme Programı Fikir Maratonu Birinci Eko Zihinler
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