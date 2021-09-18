Katılımcıların ilk olarak TEKNOFEST'in web sitesi üzerinden online kayıt yaptırması ve kayıt sırasında HES Kodu ile beraber istenen bilgileri girmeleri gerekmekte. Online kayıt işlemini tamamlayarak festivale ziyarete gelen kişiler iki doz Kovid-19 aşısını yaptırmış ise ya da önceden Kovid-19 hastalığını geçirip tek doz aşılarını oldularsa sisteme entegre edilmiş HES kodu üzerinden sağlanmış olan kontrol ile alana giriş yapabilecekler.

Covid-19 aşısı olmamış ya da tek doz aşı olmuş kişilerden ise alana giriş yapmadan önceki son 48 saatte yapılmış, negatif sonuca sahip olan PCR testi istenecek ve kontrolü, sisteme entegre edilmiş HES kodu üzerinden sağlanmış olacak.

TEKNOFEST 2021 NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

TEKNOFEST, 21-26 Eylül 2021'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek.

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