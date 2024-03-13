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        Haberler Spor Futbol İspanya Teknik Direktör Xavi Hernandez'den Barcelona yönetimine Arda Güler sitemi! - Futbol Haberleri

        Teknik Direktör Xavi Hernandez'den Barcelona yönetimine Arda Güler sitemi!

        İspanya Ligi'nde (La Liga) 3. sırada yer alan Barcelona'nın teknik direktörü Xavi Hernandez, genç oyuncu Arda Güler'i transfer edemeyen yöneticilere tepki gösterdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 10:15 Güncelleme: 13.03.2024 - 10:22
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        • 1

          İspanya Ligi'nde (La Liga) inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Barcelona'da teknik direktör Xavi Hernandez, sezon başında Fenerbahçe'den 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Real Madrid'e transfer olan genç futbolcu Arda Güler'i elinden kaçıran yöneticilere tepki gösterdi.

        • 2

          Real Madrid'in ezeli rakibi Barcelona'yı çalıştıran Xavi, Arda Güler'e övgüler yağdırdı.

        • 3

          Defensa Central'de yer alan haberde Xavi, Arda Güler için, "Bu çocuk harika! Şahane bir gol attı. Bizimle olamaması kötü bir durum. Arda Güler'in alınmaması, Barça'nın son yıllarda yaptığı sportif yönetim hatalarından biriydi ama unutulmaması gereken bir şey de genç futbolcunun Real Madrid'e imza atmayı tercih etmiş olması." ifadelerini kullandı.

        • 4

          19 yaşındaki futbolcu, eflatun beyazlı ekipteki ilk golünü La Liga'nın 28. haftasında oynanan ve 4-0'lık skorla kazanılan Celta Vigo karşılaşmasında attı.

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